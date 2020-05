¿Se equivocó de single Austra para presentar ‘HiRUDiN’?

“Si te soy sincera, no esperaba que ‘Risk It’ fuera a polarizar tanto. Me sorprendió que hubiera tanta gente a que le dejara atónita y pusiera todo el foco en el “pitch” de la voz. Es que yo escucho mi voz tantísimo que para mí era emocionante escucharla de manera tan diferente por una vez. Pero aun así, sigue siendo una de mis canciones favoritas del disco. Todavía me vuelve loca, ese reverb; me parece una muy buena canción para presentar el nuevo disco, así la gente ya entiende que este va a ser muy diferente a los anteriores”. Son palabras de Katie Stelmanis de Austra defendiendo el “polémico” single con el que ha presentado su último disco, ‘HiRUDiN’, que recomendábamos recientemente.

Sigo siendo defensor de esta canción, que no entiendo qué tiene de irritante 3 años después de ‘Nikes’ y aquella oleada de canciones con la voz pitcheada, pero la verdad es que los números están dando la razón a los “haters”. Parece cuestión de pocas semanas que ‘Risk It’ desaparezca del top 10 personal de Austra en Spotify en favor de otras canciones nuevas que han venido gustando más durante los últimos días. Es el caso de ‘Anywayz’, del estupendo electropop de ‘I Am Not Waiting’, y de la colaborativa ‘Mountain Baby’.

‘Mountain Baby’ está marcada por tres cosas muy significativas: un simpático loop de piano que se pega como una lapa, un coro amateur de niños que Austra quiso introducir en la canción y un featuring de Cecile Believe, a quien conoces perfectamente por haberse encargado de muchas de las voces del celebradísimo último disco de SOPHIE. El resultado es una de las canciones que mejor representan el espíritu de este álbum personal y conceptual sobre relaciones tóxicas, pues versa oficialmente sobre los estadios de una ruptura. En ella, los niños parecen representar la inocencia de “escalar la montaña” sin saber “por qué”, mientras las voces adultas parecen representar la conciencia del error.

Austra ha anunciado un concierto en Madrid el 5 de diciembre, será en la Sala Cool como parte de Tomavistas Ciudad. Las entradas están a la venta.



