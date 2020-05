Canción Del Día: Matt de The 1975 se busca a sí mismo en ‘Nothing Revealed / Everything Denied’

The 1975, una de las bandas más representativas del siglo XXI por su capacidad para asimilar vorazmente diversos estilos y géneros, sin interés por buscar un sonido realmente propio, acaba de publicar otro de esos discos larguísimos que define su propuesta en un 200%. Y aunque ‘Notes on a Conditional Form‘ sea más irregular que el anterior y no muestre una evolución clara, sí deja varias canciones con las que seguir actualizando una hipotética playlist con las “mejores canciones de The 1975”.

Una de ellas, que no ha sido single, pero debería serlo en algún momento, es ‘Nothing Revealed / Everything Denied’, la pista 13 de 22 del álbum. Puede pensarse que, por su posición en la secuencia, corre el riesgo de pasar desapercibida, pero es una de esas canciones que obligan a parar toda actividad y prestar atención. Lo hace desde que arranca con el mismísimo estribillo, una especie de góspel escalofriante a través del que Matt Healy clama una de sus reflexiones más existencialistas: “la vida parece una mentira, necesito que algo sea verdadero, ¿hay alguien ahí afuera? Parece que falta algo, ¿serás tú?”

La disociación con la realidad, esa sensación de que la vida es una película, de que todo es una “performance”, da vida a esta enorme canción en la que convergen varios sonidos. El ritmo de batería remite al hip-hop clásico, pero el tema incluye sonoridades -de piano y guitarra eléctrica- muy jazz y neo-soul, además del estribillo góspel mencionado, y el rap distorsionado de Matt, en el que el cantante expresa preocupaciones diversas, desde su hábito a mentir sobre sí mismo a su odio de los “meet & greets”), no puede ser más propio de nuestro tiempo. Con todo, una canción emocionante que plasma el anhelo de Matty por encontrarse a sí mismo entre la persona que vemos en el escenario y la que es en realidad, detrás de los focos.



