Pshycotic Beats quedó marcado por Madonna, pero su universo musical va mucho más allá

Andrés Costureras, bajo su alias Pshycotic Beats, comenzó a inicios de la pasada década a labrarse un espacio en la electrónica patria. Curiosamente, su gran oportunidad le llegaría con un perfil más tradicional y orgánico, con el que había experimentado ya en sus discos: ‘Killer Shangri-Lah’, una torch-song con aires 50s en la voz de Pati Amor, que encontraba perfecto acomodo en la banda sonora de la serie ‘Killing Eve’. A partir de ahí, Costureras ha alternado (y mezclado) ambos perfiles en discos como ‘The Black Sea‘ o el recién publciado EP ‘The Bleeding Songbook‘, en el que vuelve a aliarse con Pati Amor. Un momento perfecto para indagar, a través de nuestro “Tipo Test”, en los curiosos y variados referentes del compositor y productor madrileño. Fotos: Alfredo Arias.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos? En caso negativo, ¿una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘Impressive Instant’ de Madonna. La canción que me empujo haya por el 2000 a meterme en el lío de hacer música.



¿Alguna canción que desencadenara, inspirara o haya estado presente en ‘The Bleeding Songbook’?

El ‘River Deep Mountain High’ de Ike y Tina Turner y el ‘Jaan Pehechaan Ho’ de Mohammed Rafi fueron la inspiración para ‘Fast! Fast! Kill!! Kill!!’.





Estás en esta playlist oficial de ‘Killing Eve’ junto a gente de lo más dispar. ¿Cuál es tu canción favorita de dicha playlist? ¿Alguna que no te guste nada?

Me encanta ‘When a woman is around’ de Unloved y ‘La Tarara’ de Marisol una broma pesada.





¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

‘Time After Time’ de Cindy Lauper.



¿Qué canción desearías haber escrito?

Para mí estos test son súper difíciles de responder. Pero últimamente ‘You Don’t Own Me’ en la versión de Dusty Springfield, y ‘The Rip’ de Portishead.





¿Qué canción odias con toda tu alma?

Una de Juan Magán, iba a decirte cómo se llama pero me apetece más beberme una botella de lejía y sobrevivir.



Actuación vocal que adores.

‘Joanna’ de Scott Walker.



Momento musical exacto de una canción que te encante.

2:30” de ‘Impressive Instant’ de Madonna.



¿Alguna canción que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

El “Guilty-Pleasure” existe, es odioso todo lo que le rodea pero existe, no seamos falsos. Uno de los míos es ‘Chas y aparezco a tu lado’ de Alex & Christina, la melodia es genial pero la producción ha envejecido fatal.



¿Mejor secuencia de canciones en un disco que hayas oído?

No valoro mucho esto de las secuencias, me da un poco igual, pero ‘Deseo Carnal’ de Dinarama es bastante brutal.



¿Algún disco que te encante pero cuya secuencia te parezca un desastre?

Es que no creo que un disco pueda tener una mala secuencia, si la secuencia falla es que hay muchas canciones de relleno, en cuyo caso, en mi opinión, lo que falla es el repertorio, no el disco.

¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Tiene que funcionar en todas las versiones posibles. Si es bailable, tiene que funcionar si la conviertes en balada, si es un baladón que funcione si la conviertes en bailable, tiene que funcionar a piano y voz, en formato swing, en formato mashup. Eso es una canción perfecta, una canción que funciona siempre.

Un remix que te haya vuelto loco.

Cualquiera de Ewan Pearson, Stuart Price, Camelphat…



¿Quién te gustaría que versionara una canción tuya?

Nick Cave y Pj Harvey versioneándome el ‘Killer Shangri-Lah’.



¿Sigues comprando discos en formato físico? En caso afirmativo, ¿cuál fue tu última compra y en qué formato?

Vinilo siempre. Me compre los 3 primeros de CHIC re-editados. Sonaban que me hice pis encima.



¿Qué canción o disco puede ser indicativo de ese disco más electrónico que preparas al margen de este EP?

Una mezcla de ‘P-Machinery’ de Propaganda y ‘Full of Fire’ de The Knife. Estoy muy al principio del proceso, supongo que cuando salga el disco nos acordaremos de este cuestionario.