Canción del Día: ‘Te invito a mi piscina (para matarte)’ de Maren, de La Voz Kids a nueva esperanza pop

Hartos de ver cómo talent-shows tan blancos y predecibles como La Voz Kids anticipan futuros artistas que, en el mejor de los casos, aspiran a dar una campanada del estilo Gemeliers, reconforta encontrar alguna que, tras su paso por el concurso, confía en sus posibilidades y apuesta por ofrecer algo distinto a esa media. Es el caso de Maren, una chica de Gallarta, Vizcaya, que tras pasar por la edición 2017 del programa televisivo, está luchando por forjar una carrera seria, apoyada al máximo por su familia (se educó con una colección de vinilos clásicos que le regalaron sus abuelos). Aún adolescente (tenía 13 años cuando pasó por el programa), Maren lanzaba en 2018 un EP debut titulado ‘Alguien sin vergüenza‘, en el que mostraba un perfil de pop algo ortodoxo pero bastante pulcro, con tintes de folk y rock entregados a su bonita voz, que la hermanan con propuestas como las de Morgan y hacen recordar los inicios de Russian Red.

Su encanto era (es), en todo caso, innegable, y eso la llevó a abrir conciertos para Tyler Ramsey (ex-Band of Horses) y Crystal Fighters, mientras seguía escribiendo las canciones del que sería su primer largo. Un disco que era confirmado semanas atrás: ‘Margaritas y lavanda’, verá la luz el próximo septiembre, ha sido producido de nuevo por John Caballés (cantautor que ha ejercido de músico y productor para Antonio Orozco y Maldita Nerea), será editado con el apoyo de BMG y distribuido por Altafonte. Su primer adelanto, ‘Dear Murphy’, mostraba primero su apuesta ya decidida por el castellano como lengua de expresión, y segundo que ha desencorsetado su voz y la deja fluir con más libertad, con inflexiones que pueden ser algo chirriantes a veces, pero que a la vez le otorgan más carácter.

Unos giros vocales que reitera, acaso con mayor empeño, en la recién estrenada ‘Fotosíntesis’ (esos “iae, iae, iae” que la emparentan más si cabe con Lourdes Hernández). Pero también, que su enfoque musical dista mucho de lo convencional, alineándose con cantautoras que escapan de los límites de esa etiqueta como Faye Webster o Stella Donnelly. Aunque, de las canciones anticipadas de su debut, la que más nos ha engatusado es ‘Te invito a mi piscina (para matarte)’.

Como obvia su título, lo hace porque se libera del todo del perfil blanco e inane que cabía atribuirle con sus primeras canciones, sobre todo en esa explícita (“estos días me he vuelto una asesina”) y divertida (“porque tú te has quedado con todos y pensado romperte los codos”) letra de venganza, entre lo naif y lo perverso. Pero también por lo que tiene de inesperado su envoltorio musical, con tintes lo-fi –la guitarra eléctrica rasgada tímidamente, la caja de ritmos que parece de juguete, los juguetones toques de fondo, las voces dobladas– que la alejan de lo previsible. No cabe duda de que, sobre todo teniendo en cuenta su juventud, lo de Maren podría dar mucho de sí.









Lo mejor del mes:

Escucha los “Revelación o Timo”