Travis vuelven con el estupendo y fantasmal vídeo semi-animado de ‘A Ghost’

Cuando hablamos de Travis hoy día pensamos inmediatamente en Scott, el nuevo socio musical de Rosalía. Pero hay que recordar que hace 20 años no había más Travis en el mundo del pop que el grupo británico comandado por Fran Healy, que se infló a vender copias sobre todo de ‘The Man Who’ (1999), ‘The Invisible Band’ (2001) y ’12 Memories’ (2003) –que revisábamos en uno de los primeros monográficos de nuestra web–, en los que hacían gala de un pop de guitarras accesible pero elegante, emotivo y lleno de calidad.

El combo acaba de anunciar su primer disco de estudio tras un solamente pasable ‘Everything At Once‘, del que han pasado ya cuatro años. ’10 Songs’, que se publica el 9 de octubre, está coproducido por el propio Healy con Robin Baynton (Coldplay, Florence & The Machine) y fue grabado en RAK Studios durante las pasadas navidades. Cuenta con colaboraciones como la voz de Susanna Hoffs de The Bangles, los sintetizadores de Jason Lytle de Grandaddy, además del lap-steel de Greg Leisz (Beck, Emmylou Harris, Bruce Springsteen). Según explican, “es un álbum sobre la forma en que la vida llega al amor y qué hace el amor para vencer diferentes desafíos”.

Todo esto lo cuentan mostrando su primer single, ‘A Ghost’, que es una muestra del sonido clásico de la banda, sin sorpresas. Y lo hacen, además, con un estupendo vídeo que, obligado un tanto por la pandemia, conjuga imágenes reales con animadas, a partir de dibujos del propio Healy. “Teníamos previsto empezar la grabación del video con una imagen mía cantando junto a tres fantasmas tocando el estribillo final de la canción, en un callejón desierto”, cuenta Fran. “Justo cuando todo estaba listo para filmar, el mundo se vino abajo y nos confinamos. Fue un duro revés, así que decidí dibujarlo. Hice 2500 dibujos en 30 días. La mayor parte de la animación es rotoscópica, ha sido un arduo trabajo. Me quedaban 47 segundos de canción, eso supondría 10 días más dibujando. Así que hablé con mi hijo Clay, de 14 años, y le convencí para que hiciera de cámara. Él además tiene un dron y pensé que así acabaríamos el video. Eso sí, manteniendo siempre las distancias de seguridad. Fue la grabación de vídeo más extraña en la que he trabajado, pero resultó genial”.

El resultado es una pieza muy ingeniosa, que por momentos recuerda en estilo al célebre clip de A-Ha para ‘Take On Me’ y que pone al propio músico como punto focal (ataviado con un llamativo mono rojo), mientras fantasmas de los de sábana blanca le persiguen por una ciudad gris, que incluye un divertido guiño al célebre ‘Los noctámbulos’ de Edward Hopper. Una verdadera delicia con sorpresa final que merece mucho la pena ver.

Tracklist de ’10 Songs’:

1. Waving At The Window

2. The Only Thing

3. Valentine

4. Butterflies

5. A Million Hearts

6. A Ghost

7. All Fall Down

8. Kissing In The Wind

9. Nina’s Song

10. No Love Lost