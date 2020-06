BENEE y Gus Dapperton lo petan con la bailable ‘Supalonely’ gracias a la app de moda

Cuando el pasado mes de septiembre os hablábamos de la joven cantante neozelandesa BENEE con motivo de su interesante propuesta de pop con tintes R&B y soul, plasmada en singles tan monos como ‘Glitter’ o ‘Want Me Back’ y también en su colorida propuesta estética, jamás habríamos imaginado lo que terminaría pasando con uno de sus singles posteriores, ‘Supalonely’.

La simpática y bailable canción, en la onda de ‘Say So’ de Doja Cat aunque salió antes, y que cuenta con la colaboración del querido Gus Dapperton, está arrasando en las plataformas de streaming gracias a TikTok, donde se ha hecho viral, y actualmente ocupa el número 17 de la clasificación de éxitos global de Spotify, sumando cerca de 244 millones de streamings. El éxito de ‘Supalonely’ incluso ha llegado a las listas de éxito más importantes: el tema es número 44 en el Billboard Hot 100 y número 65 en lista de éxitos oficial británica, todo un sueño para estos dos artistas que apenas son conocidos más allá de internet. La canción ha sido uno de los hits de la cuarentena, y su popularidad no decae.

Fábrica de “one-hit-wonders” donde los haya, TikTok ha impulsado el éxito de otros singles “indies” como ‘death bed’ de powfu con beadaboobee (no, no se nos ha olvidado pulsar la tecla mayúscula) o ‘ily (i love you baby)’ de Surf Mesa con Emilee. ‘Supalonely’ es el más divertido de los tres y forma parte del EP de BENEE ‘STELLA & STEVE’, publicado en 2019.