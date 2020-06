“Chulo, te vas a tomar por culo”: María Escarmiento te hunde la vida en ‘Chulo’

María Escarmiento presenta nuevo single justo cuando Operación Triunfo 2020 se acerca a su final después de meses de parón por el coronavirus. ‘Chulo’ vuelve a ser una producción de electro-reggeatón de Marca Bae y compañía y profundiza en la estética siniestra y nuclear de sencillos previos de la artista como ‘Castigo’ u ‘Otra noche’.

La frase estrella de ‘Chulo’ es “chulo, que tú te crees muy chulo, te vas a tomar por culo”, pero la canción va más allá en su propósito de hundirle la vida a ese “chulo” que estrena “facetatt”, sin impresionar a María Escarmiento lo más mínimo. La humillación hacia esta persona va de “loco, ya no pega que te hagas el violento, que tú no eres malo ni lo haces por dinero” a un “you can’t sit with us’ como una catedral que aparece en la segunda estrofa: “bebemos todas juntas y nos vamos para el club / hoy pasamos la noche y tú estás de testigo, no me importa si quieres, no queremos contigo”.

El repaso de María Escarmiento a este “chulo” va de lo intelectual a lo sexual. Ella busca a alguien “profundo”, pero también a alguien que “se lo haga profundo”, que “sepa hacerlo por turnos” y que dure mucho más de “un segundo”. El vídeo, en la estética lo-fi/Crystal Castles/Trust esperada.