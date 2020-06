Soko pospone el lanzamiento de su disco para “aliarse con la comunidad negra” en la lucha contra el racismo

La industria del entretenimiento audiovisual y la cultura vive tiempos extraños y convulsos. Después del bache que supuso (y todavía supone) la pandemia de Covid-19, las movilizaciones contra el racismo en las sociedades occidentales (con la estadounidense como epicentro, tras la muerte de George Floyd que desató las protestas) también están afectándola. En el caso de Run The Jewels, por un lado, les ha inspirado a adelantar su nuevo lanzamiento (‘RTJ4’, nuestro Disco de la Semana), pero el caso de la francesa Soko es justo el contrario. Foto: Jasper Richen.

La actriz y cantante acaba de anunciar que su tercer disco de estudio ‘Feel Feelings’, cuya publicación se preveía este viernes 12 de junio, queda pospuesta hasta el 10 de julio, casi un mes. La razón es que, “tal y como está la situación actual, me parece inapropiado gastar mi energía en la autopromoción de mi nuevo álbum”. “En su lugar”, dice Sokolinski (que nació en Burdeos pero vive en Estados Unidos desde hace años), “estoy centrada en ser una aliada de la comunidad Negra, en educarme a mí misma para entender mejor las ramificaciones del privilegio blanco y cómo trabajar para el desmantelamiento de los sistemas racistas”. “Quiero que mi hijo crezca en una sociedad que valore y celebra la difrencia y la igualdad”, añade. “Quiero que pueda ser testigo de un avance real y para que este cambio sea posible, debo hace mi parte”.

Stéphanie Sokolinski, surgida a finales de los 2000 con el fenómeno MySpace, publicaba su primer álbum ‘I Thought I Was an Alien’ en 2012, con un éxito considerable en Centroeuropa, sobre todo, siendo comparada tanto con Keren Ann como con Björk. Tres años después llegaría ‘My Dreams Dictate My Reality’, que dio mucho que hablar por sus colaboraciones con Ariel Pink, antes de conseguir una nominación en los premios César franceses por su papel en la película ‘The Dancer’. ‘Feel Feelings’ había sido avanzado ya por tres singles bastante prometedores: ‘Being Sad Is Not a Crime’, ‘Are You a Magician?’ –con clip de Gia Coppola, nieto del mismísimo Francis Ford– y, hace un par de semanas, ‘Blasphémie’.