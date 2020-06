Más confirmados y distribución por días de Primavera Sound 2021, “la edición más multitudinaria”

Primavera Sound no ha podido celebrar su 20ª edición este mes como se preveía debido a la pandemia del coronavirus, pero ya se han empezado a conocer nombres para 2021 y según la nota de prensa del festival, el anuncio ha sido un éxito. Indican que, “con un ritmo de venta que ha desbordado todas las previsiones, a poco menos de un año vista ya se puede afirmar que Primavera Sound Barcelona 2021 será la edición más multitudinaria de la historia del festival”.

A nombres que ya conocimos hace unos días, como Bad Bunny, Tame Impala, Tyler the Creator, The Strokes, The National o Massive Attack, hoy se suman 54 nuevos, entre los que destacan los de Kim Gordon, Khruangbin, slowthai, Él Mató a un Policía Motorizado, Kurt Vile, Evian Christ, Rolling Blackouts Coastal Fever y The Murder Capital, entre otros, “a falta de la programación complementaria y de alguna sorpresa que se pueda sumar a lo largo de los próximos meses”.

Los abonos para Primavera Sound Barcelona 2021 están a la venta al precio de 165 € hasta el miércoles 10 de junio. A partir del jueves 11 de junio, el precio de los abonos será de 195 €. Las entradas de día para las jornadas del jueves, viernes, sábado y domingo de Primavera Sound Barcelona 2021 se pondrán a la venta el próximo jueves 11 de junio a las 11:00. En el caso de las entradas de jueves, viernes y sábado su precio será de 85 € (+ gastos de distribución). Las entradas de domingo para la fiesta Brunch On The Beach saldrán al precio de 45 €, siempre más gastos de distribución.