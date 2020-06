Lady Antebellum se cambian de nombre por las connotaciones racistas que conlleva

En medio del clima social generado por la muerte de George Floyd y tras la retirada de ‘Little Britain’ y de ‘Lo que el viento se llevó’ de plataformas por su contenido racista, Lady Antebellum han decidido cambiarse de nombre. El grupo va a ser ahora conocido simplemente como Lady A, que es como según ellos mismos les han llamado sus fans desde el principio de manera cariñosa.

La razón que dan en un comunicado difundido a través de Instagram es que quieren ser más inclusivos. “Hemos observado y escuchado más que nunca durante estas semanas (…) hemos abierto los ojos a las injusticias, a la desigualdad y a los prejuicios que han sufrido los hombres y las mujeres negros, y continúan afrontando cada día”. Continúan: “Cuando nos formamos hace casi 14 años, llamamos a nuestra banda en honor del estilo sureño “Antebellum”, por el lugar donde tomamos nuestras primeras fotos. Como músicos, nos recordaba toda la música nacida en el sur que nos ha influido: rock sureño, blues, R&B, gospel y, por supuesto, country. Pero lamentamos y nos avergonzamos de decir que no tuvimos en cuenta las asociaciones de esta palabra con el período de la historia anterior a la Guerra Civil, que incluye la esclavitud. Lamentamos profundamente el daño que esto ha causado y cualquier persona que se haya sentido insegura, invisible o no valorada. Causar dolor nunca fue nuestra intención, pero eso no cambia el hecho de que, de hecho, lo hizo. Así que hoy alzamos la voz y promovemos el cambio”. El periodo del que habla el grupo está documentado en Wikipedia, desde 1783 a 1861, cuando comenzaba dicha Guerra Civil.

Aunque como grupo de country, nunca ha llegado demasiado a España, Lady Antebellum han sido este siglo uno de los conjuntos más exitosos de Estados Unidos, siendo número 1 del Billboard 200 hasta en tres ocasiones, todas ellas concentradas entre 2010 y 2013, alcanzando varias veces el estatus de platino o multiplatino. También es posible que te suenen de los Grammy, pues sobre todo en 2011 fueron los grandes ganadores de la noche, al hacerse con 5 estatuillas, incluidas canción y grabación del año por ’Need You Now’.