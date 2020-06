HBO retira ‘Lo que el viento se llevó’ y BBC hace lo mismo con ‘Little Britain’ por su contenido racista

Las movilizaciones contra el racismo en Estados Unidos y todo el mundo están agitando conciencias de toda la sociedad, incluida la industria del entretenimiento que tantísimo debe a los afroamericanos, hispanos y otras etnias. Días después de que Republic Records (subsello de Universal en el que publican Drake o Ariana Grande, entre otros muchos) anunciara que eliminaba el apelativo “urban” de todas sus estructuras al entender que tiene connotaciones racistas o que Soko retrasara el lanzamiento de su nuevo disco para colaborar en esa lucha, el eco afecta ahora al cine y la televisión.

Esta misma mañana se ha confirmado que HBO ha eliminado de su catálogo ‘Lo que el viento se llevó’, clásico entre los clásicos del cine de Hollywood. Todo sucede después de que John Ridley, guionista de la también oscarizada “12 años de esclavitud’ (Steve McQueen, 2013), publicara una columna en el Los Angeles Times reclamando la medida, al entender que “glorifica la esclavitud” y “perpetúa estereotipos dolorosos para las personas de color”.

HBO dice que la retirada es en todo caso temporal, y que volverá sin censura pero con una serie de acotaciones visuales (al estilo de lo que está haciendo Disney con algunas de sus piezas clásicas contenidas en Disney+) que señalen que contiene escenas que pueden ser hirientes. Cabe recordar que la secundaria Hattie McDaniels, cuando ganó el Oscar por su papel de esclava de la familia O’Hara, hubo de sentarse separada de sus compañeros de reparto por las leyes de segregación todavía vigentes en California.

En una línea similar, la BBC acaba de anunciar también la retirada de sus plataformas de VOD la serie de sketches ‘Little Britain‘ –también lo ha hecho Netflix, incluyendo su secuela ‘Come Fly With Me’–, en la que los cómicos británicos Matt Lucas y David Walliams interpretaban personajes de personas negras pintándose la cara, lo que se conoce en el mundo anglosajón como “blackface” y que resulta ofensivo. Lucas y Walliams han entendido la medida, según The Telegraph: “Si pudiera volver y hacer Little Britain de nuevo, no haría esos chistes sobre travestis. No interpretaría personajes negros. Básicamente, no haría ese programa ahora. Molestaría a la gente. Hicimos un tipo de comedia más cruel que ahora”. Otro programa televisivo caído de la parrilla estos días ha sido ‘Cops’, programa de telerrealidad que filma las actuaciones de cuerpos de seguridad en Estados Unidos.