Rush Week referencian a “la joven Mariah” (Carey) en su nuevo hit potencial, ‘Diva’

Hoy sale a la venta a través de Elefant el segundo disco de Rush Week, el proyecto de Rachel K. Haines y el productor James Benjamin Thomas. Su primer álbum lo vinculábamos a gente como Lorde, The xx y Tennis e incluía temas como ‘Feelings’ o ‘Stranger Danger’, que les han llevado a sonar en ‘Elite’ con todo lo que eso implica: pese a proceder de Filadelfia, la mayor parte de sus seguidores se concentra en países latinos.

Mientras en la nota de prensa, su sello habla de influencias que van de Bryan Ferry y Tears for Fears en los dos primeros cortes del álbum, a Madonna -la primera, la de ‘Holiday’, entiendo- y Daft Punk (‘Faded Love’) pasando por Adele y Dua Lipa en el single ‘No Tag Backs’, que cuenta con vídeo pre-covid; hoy nos detenemos en otro de los sencillos principales del disco, que recibe el nombre de ‘Diva’. Oficialmente las referencias son Soft Cell y Electric Youth, por tanto ajustándose a “los mejores remodeladores del sonido ochentas como Chromatics y Twin Shadow”, aunque curiosamente el tema extiende sus tentáculos para llevarnos a otro lado.

‘Diva’, que podría ser un hit en manos de The 1975, cuenta con una letra nostálgica que habla de los recuerdos de una noche lejana en el tiempo, concretamente sobre un amor que no pudo ser pese a que se quedó a las puertas de hacerse muy grande. De melodía dulce, en un fraseo entroncada con la Cyndi Lauper más pop, añade sorpresa en su estribillo, cuando creíamos que había una referencia bíblica en ese “joven María”. Pero esa “joven Mariah” resulta ser evidentemente Mariah Carey, cuando el texto dice: “You’ll always be my baby, like Mariah said (Young Mariah said, young Mariah said)”, en clara referencia al que fue uno de sus mayores éxitos, ‘Always Be My Baby’. Por si a alguien le cabe alguna duda, también hay una referencia a ‘Fantasy’ a continuación en esta composición que mira con tan buenos ojos tiempos pasados. Parece claro por qué el álbum recibe el nombre de ‘Past Lives’…



Lo mejor del mes: