Las versiones medievales de Lady Gaga, Radiohead o Haddaway que no son una broma de internet

Que la nostalgia es uno de los motores más potentes de la música pop actual es innegable. Desde los experimentos fantasmales de The Caretaker hasta la consolidación de la música vaporwave a finales de la pasada década, pasando por supuesto por los multimillonarios discos de Adele, Lady Gaga o Bruno Mars o por aquellos collages sonoros presentes en los discos de “plunderphonics” que salieron mucho antes que YouTube existiera, la música del siglo XXI se está caracterizando por su actualización -o revisión- constante de los sonidos del pasado.

Estaba cantado que alguien iba a ir más lejos en el tiempo incluso que todos ellos, y es el caso de una youtuber cuyo trabajo está siendo bastante comentado en esta red social en los últimos días. Ella se hace llamar Hildegard von Blingin’, casi como la conocida compositora medieval Hildegard von Bingen (una de las primeras mujeres compositoras con obras escritas que se conocen), y se está dedicando a interpretar viejos éxitos pop en clave medieval. No es la primera persona en el mundo que lo hace ni mucho menos, todo el mundo ha ido a un bar y se ha encontrado con el típico grupo de versiones irlandés de turno, pero ella lo hace en internet y en plena era de los memes, por lo que la gente ya se está inventando etiquetas para describir su sonido, como “tavernwave” o “bardcore”.

De momento, Hildegard von Blingin’ ha publicado unas pocas versiones de canciones pop, entre ellas una de ‘Bad Romance’ de Lady Gaga cuyo mítico pasaje “I want your ugly, I want your disease” ha dejado un comentario para la historia: “quiero tu enfermedad: la plaga bubónica saluda”. A otra persona le parece que la mujer de la imagen se está sacando un “selfie medieval”. También existen curiosas versiones de ‘Creep’ de Radiohead, ‘Pumped Up Kicks’ de Foster the People y ‘What is Love’ de Haddaway. Toda una curiosidad de internet que “solo los nacidos en los 1400 recordarán”.