¿Hay algo más que ingenio detrás de Nea y su exitoso uso de ‘Blue’ de Eiffel 65 en ‘Some Say’?

El reciclaje de éxitos del pasado para generar nuevos hits está a la orden del día, desde ‘Con calma’ de Daddy Yankee (construido sobre ‘Informer’ de Snow) a ‘Ritmo’ de Black Eyed Peas & J Balvin (saqueando ‘Rhythm of the Night’) pasando por ‘Nunca estoy’ de C. Tangana y sus guiños cruciales a ‘Cómo quieres que te quiera’ de Rosario y ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz. Menos mediático pero igual o más exitoso ha sido ‘Some Say’, single debut de la sueca Nea: una canción que en este caso se basa en el gancho del monster-hit de los 90 ‘Blue’ de Eiffel 65. Con una base acústica y dándole letra al célebre y machacón “Da ba dee da ba daa”, configura una nueva canción con fondo electrónico pero más sensible y emocional.

Poco sorprendentemente, ‘Some Say’ se ha convertido en todo un éxito desde su publicación en septiembre de 2019. Primero con su versión original, y luego con el remix (más) bailable que hizo el conocido productor dance Felix Jaehn: juntas, ambas versiones acumulan ya 150 millones de streams y ha alcanzado la certificación Oro, Platino e incluso el Doble Platino en casi 10 países. Además, según Sony Music, el sencillo ha alcanzado el puesto #1 en las listas de radio de España, Francia, Polonia, Rusia, Bélgica, Suiza y, por supuesto, de su país natal, Suecia, donde estuvo en lo más alto de la lista de singles durante 10 semanas consecutivas. De forma curiosa, su vídeo fue filmado en Barcelona, protagonizado por diversas parejas reales en situaciones de intimidad, para mostrar el amor de una forma pura.

Pero, ¿quién es esta chica y de dónde ha salido? De manera inesperada, resulta no ser ninguna advenediza en esto del pop. Más bien al contrario, ahora sabemos que con su nombre de pila Linnea Södahl lleva cinco años escribiendo canciones para artistas como Zara Larsson (‘Lush Life’, ‘Don’t Worry Bout Me’ o ‘TG4M’, que ahora ha versionado ella misma), Tove Styrke, Tinie Tempah, ALMA y Axwell, que acumulan también cientos de millones de escuchas en diferentes plataformas. Pero esta ‘Some Say’ ha dado a Nea una dimensión diferente y este pasado viernes publicaba su EP debut, en el que junto a su éxito incluye otros temas propios de pop en los cánones de lo contemporáneo, pero que prefiere hacer suyas: “son las canciones que no pude regalar a nadie más. Ahora veo que estaban destinadas a mí aunque no lo sabía mientras las escribía. Estas son las canciones que más quiero y que más significan para mí. Estas son las canciones que transformaron a la compositora Linnea en la artista Nea”. ¿Será una nueva Julia Michaels o una nueva Tove Lo? ¿O este éxito será poco menos que un accidente?







