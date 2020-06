Bejo, Mon Laferte, Nueva Vulcano, DORA, La Habitación Roja, Ms Nina, Monterrosa… en Sesión de Control

Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica. Al final del artículo encontrarás la playlist de Spotify de esta sección que se renueva quincenalmente. [Foto exterior: Bejo, por Álvar Alonso; foto interior: Aiko El Grupo, por Raquel Calvo.]

Las dos últimas semanas ha sido más o menos reposada en cuanto al lanzamiento de discos en el ámbito estatal. A ‘Descanso en poder‘ de Dellafuente y ‘Chachichacho’ de Bejo, se han sumado sobre todo miniálbumes y EPs de Monterrosa (que no se titula ‘Canción ligera’ por mera casualidad), Perapertú, Boyanka Kostova, beGun, VVV [Trippin’ You] & Luz Futuro o Valdivia (joven cantautora madrileña que dio sus primeros pasos con versiones de C. Tangana y Sticky M.A.).









Pero lo más gordo llega en los próximos días, con trabajos de Cariño, Chucho, Paranormales, Cómo Vivir En El Campo, Betacam, Chlöe’s Clue o Carlos Sadness, entre otros. Y lo que vendrá después: Nueva Vulcano, Gepe, Burrito Panza, Kiwis, Junco y Mimbre (nuevo supergrupo con miembros de Germà Aire, Wood o Furguson, producido por Núria Graham), Kings of the Beach, El Grajo, Ana Muñoz o Mon Laferte, que mientras termina la grabación de su próximo disco ha lanzado una versión beatlesca de ‘Love’ de Zoé.









Aunque quizá lo más jugoso de estos días es la buena cantidad de pepinazos que tenemos en materia de singles sueltos (o que al menos aún no sabemos si forman parte de lanzamientos más extensos): La Habitación Roja, Pavvla, Mediapunta, Ms Nina & Soto Asa, Lauren Nine (con una preciosa canción dedicada a su abuelo fallecido), DORA (producida por Pional, una vez más), Pedro LaDroga, Alien Tango, Maximiliano Calvo & Aron (Piper) & Soleá Morente, Colectivo Da Silva (producidos por Chico Blanco), Liz Forte…









Y muchos de ellos, por parte de nuevos nombres como Malamute, Aiko El Grupo, Moneo (cantaor que habitualmente acompaña a Dellafuente), Le Nais, Mentira, Pablo Wilson, Kids from Mars, interrogación amor, La Claridad (ojo a ellos, fans de La Buena Vida), Ralphie Choo… que dan fe de que, pese a las extremas dificultades, el panorama alternativo está más vivo que nunca.









