Vera Lynn, icono del pop durante la Segunda Guerra Mundial, fallece a los 103 años

Vera Lynn, una de las cantantes de pop británicas más longevas y queridas por el público, ha fallecido hoy 18 de junio a los 103 años de edad, ha confirmado su familia tal y como recogen los medios británicos.

Conocida por haber entretenido a las tropas británicas con sus alegres canciones durante la Segunda Guerra Mundial, periodo durante el cual pasó a ser conocida como «la novia de las Fuerzas Armadas» y cantó en lugares como Egipto, India o Burma, Lynn interpretó el éxito ‘We’ll Meet Again’ y otros como ‘(There’ll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover’, ‘Land of Hope and Glory’, ‘A Nightingale Sang in Berkeley Square’ o ‘There’ll Always Be an England’. Después de la guerra, la popularidad de Lynn no decayó y la cantante apareció en programas de televisión y radio de Reino Unido y Estados Unidos y obtuvo un single número 1 en su país natal con ‘My Son, My Son’, además de conseguir otros éxitos como ‘Auf Wiederseh’n, Sweetheart’.

La veterana cantante, conocida también por su labor solidaria, fue la primera mujer en lograr, en la década de los 50, tres éxitos simultáneos en el top 10 de Reino Unido con ‘Forget Me Not’, ‘The Homing Waltz’ y el mencionado ‘Auf Wiederseh’n Sweetheart’. Después, solo Rihanna, Ariana Grande y recientemente Dua Lipa repetirían la hazaña. Además, la artista ha alcanzado varios récords debido a su edad: en 2009 se convirtió en la artista viva más longeva en lograr un álbum número 1 en Reino Unido con el recopilatorio ‘We’ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn’, y en 2017 en la primera centenaria en colocar un álbum en el top 10 de ventas del país con ‘Vera Lynn 100’, el recopilatorio que conmemoraba su cumpleaños número 100.