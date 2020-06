Liz Phair canta un tuit… literalmente

Por si no fuera suficiente con que la era del streaming haya expandido el acceso del público a la música hasta niveles completamente insospechados e inabarcables, Twitter ha estrenado una nueva herramienta que permite a sus usuarios literalmente tuitear su propia voz. Así, un sinfín de celebridades podrán expresar barbaridades sin miedo a ser malinterpretadas por culpa de la ausencia de tono. ¡Bien! Y quién sabe si otras se animarán a inventar el formato de «álbum tuiteado». Seguro que Charli XCX ya está maquinando posibles proyectos.

De momento, la cantautora estadounidense Liz Phair ha estrenado una meta-cancioncilla sobre esta nueva herramienta en su cuenta de Twitter. La cancioncilla, a voz y guitarra acústica, no tiene título, dura 2 minutos y 19 segundos, es improvisada in situ o lo parece e incluye frases como «la nueva herramienta de Twitter me gusta mucho, y probablemente la usaré demasiado» o «Twitter no debería hacer esto a la gente que no puede mantener sus manos alejada de sus instrumentos ni puede dejar de componer temitas en su cabeza», sin olvidar la meta-frase de rigor: «seguramente me iré a trabajar después de este verso».

Con esa última frase, Liz Phair se puede estar refiriendo a seguir trabajando en su próximo álbum de estudio, ‘Soberish’, que sale este año, una década después del anterior. Entre las fans de esta bobada se encuentran la amiga de Liz Phair, Aimee Mann, a quien Liz ha sugerido versionar la canción la «próxima Navidad».