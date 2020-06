El improbable hit de Khruangbin influido por la rumba y El Fary se llama ‘Pelota’

Khruangbin sacan hoy su tercer disco, que sucede a los álbumes ‘The Universe Smiles Upon You’ (2015) y ‘Con todo el mundo’ (2018). El proyecto de Laura Lee Ochoa (bajo), Mark Speer (guitarra), y Donald “DJ” Johnson (batería) nos conquistaba hace unos meses con un EP con la voz invitada de Leon Bridges, del que destacábamos la «canción del día» ‘Texas Sun’.

Poco después, nos conmovía el precioso vídeo para la medio bailable ‘So We Won’t Forget‘, uno de los temas que sí encontramos en este largo ‘Mordechai’, entregado a los sonidos psicodélicos y paradisíacos. En medio de desarrollos y punteos que sugieren más que enseñan, hallamos pistas como ‘Time (You and I)’, que ha sido otro de los sencillos de presentación. Aunque para sorpresa, la que nos han dado los «palmeros» de ‘Pelota’.

Si bien en otros puntos del disco y de su carrera se han entregado al al dub, al soul iraní o al funk tailandés, la rumba es la protagonista de este tema entonado en castellano por Laura. Según la nota de prensa, esto se define como «un grupo de Texas con un nombre tailandés cantando una canción en español, basada libremente en una película japonesa» y en Mondosonoro afirman que Speer ha estado escuchando a «artistas como El Fary o Perlita de Huelva». En 2018 Binaural les sonsacaba ya que conocían, además a Susana Estrada (tiene un maravilloso disco sobre el que tenemos que hacer un artículo tarde o temprano), a «Ángel Riba, Rocío Jurado, Las Perlas, Camilo Sesto, Ole Ole y El Fary».

Si en pistas como ‘Shida’ puede percibirse algo de todo eso melódicamente, en ‘Pelota’ directamente nos encontramos con un texto sobre alguien que quiere ser una «pelota de hollín», que vuela «perdido en una casa surreal» y que en un momento dado también se convierte «un demonio» y «ama el desastre». Una pena que según la letra oficial suministrada por su sello y localizable en Youtube, se asegure que se dice «quiero ser pura, pura Vera», en lugar de «quiero ser cura, curandera» como parecía entreoírse.



