Lady Gaga pospone su gira europea a 2021

Lady Gaga comunica a través de las redes sociales que su gira europea pasa a celebrarse en 2021. Era algo más o menos evidente a estas alturas, pues nadie se imagina este verano un concierto de grandes estadios como los que ella tenía previstos, después de haberse cancelado todos los grandes festivales en Europa; pero lo cierto es que la noticia no se había hecho oficial.

La gira de presentación de ‘Chromatica’ nunca tuvo fecha en España, pero afecta a muchos de los fans españoles que pensaban desplazarse a ciudades tan relativamente cercanas y apetecibles en verano como Londres o París.

La cantante ha dicho: «Chromatica Ball pasa oficialmente al verano de 2021. Hemos trabajado duro en averiguar cuál era la manera más segura y temprana de traeros este concierto, pero lo más importante es que queremos que todo el mundo pueda estar sano y podamos bailar juntos en los conciertos como siempre hemos hecho». Lady Gaga indica que todos aquellos que compraron entradas tendrán un mail indicando cómo proceder con la devolución en caso de que la deseen.

Pese al éxito del álbum, que ha vendido 750.000 unidades en 3 semanas según las estimaciones de Mediatraffic, siguen siendo tan solo 6 fechas a nivel mundial, en contraste con las decenas ofrecidas en otras ocasiones. Serán en gran estadio, eso sí. Los conciertos de presentación mundial de Europa y América pasan a quedar como sigue, recordamos, ya para el año que viene:

25 de julio: Paris, France, at Stade de France

30 de julio: London, U.K., at Tottenham Hotspur Stadium

7 de agosto: Boston, Mass., at Fenway Park

16 de agosto: Toronto, Canada, at Rogers Centre

19 de agosto: East Rutherford, N.J., at Metlife Stadium

27 de agosto: Chicago, Ill., Wrigley Field