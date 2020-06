Washed Out presenta su disco ‘Purple Noon’ con portadón y single veraniego

Washed Out, el proyecto de pop electrónico y «chillwave» del estadounidense Ernest Weatherly Greene Jr., vuelve con nuevo disco tres años después del anterior, un ‘Mister Mellow‘ que llegaba justo un día 30 de junio de 2017. Su sucesor, ‘Purple Noon’, también verá la luz en pleno verano, como manda la música de este artista, si bien para poder degustarlo en su totalidad habrá que esperar hasta el 7 de agosto. Podéis apreciar su bonita portada en nuestro Instagram.

El autor de ‘Feel it All Around’ ya había adelantado ‘Purple Noon’ con el tema que abre el disco, ‘Too Late’, y hoy es el turno de escuchar ‘Time to Walk Away’, otro corte próximo a los sonidos de la música balearic, muy veraniego, pero también atmosférico, melódico y tremendamente anhelante en espíritu. El vídeo de ‘Time to Walk Away’ narra el auge y declive de una relación sentimental entre dos jóvenes que pasan de amarse profundamente a prácticamente no querer saber nada el uno de la otra, y viceversa.

Este es el tracklist de ‘Purple Noon’, que sucede al mencionado ‘Mister Mellow’ y a los anteriores ‘Paracosm‘, ‘Within and Without‘ y ‘High Times’:

1 Too Late

2 Face Up

3 Time To Walk Away

4 Paralyzed

5 Reckless Desires

6 Game Of Chance

7 Leave You Behind

8 Don’t Go

9 Hide

10 Haunt