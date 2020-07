Jessie Ware, top 1 en JENESAISPOP con ‘What’s Your Pleasure’

Jessie Ware entra directamente al número 1 de lo más votado en JENESAISPOP con ‘What’s Your Pleasure’, mientras continúa en el top 5 con ‘Save a Kiss’. Recientemente pudimos hablar con la autora de nuestro Disco de la Semana pasada. También entran en nuestro top 40 lo último de Sufjan Stevens, HAIM, Rina Sawayama, Algora, Phoebe Bridgers, Doja Cat, Carly Rae Jepsen y Sondre Lerche en una semana de gran renovación de la lista. Nos despedimos, en cambio de ‘I Want You to Love Me’ de Fiona Apple y ‘Discoteca en ruinas’ de Joe Crepúsculo, ya con 10 semanas de permanencia y en la mitad baja del top. Podéis escuchar nuestra última lista de novedades y votar por vuestras canciones favoritas, aquí.

Vota por todas las canciones que te gusten America, de Sufjan Stevens

Are We Alone Now, de Sondre Lerche

¡Hoy no!, de Mónica Naranjo

Bad Friend, de Rina Sawayama

BLACK PARADE, de Beyoncé

Blame It On Me, de Melanie C

Blinding Lights, de the Weeknd

Break My Heart, de Dua Lipa

Chicos transparentes, de Algora

claws, de Charli XCX

Cookie Scene, de The Go! Team

Corazón astral, de Javiera Mena

Criss Cross, de The Rolling Stones

Daisies, de Katy Perry

De dónde vienes, de Delaporte, PUTOCHINOMARICÓN

Delete Forever, de Grimes

Do It, de Chloe x Halle

Do the Dial Tone, de !!!

Don’t Start Now, de Dua Lipa

Don’t Wanna, de HAIM

For Sure, de Future Islands

Girls in the Hood, de Megan Thee Stallion

In Your Eyes, de The Weeknd

Kyoto, de Phoebe Bridgers

La aguja, de Los Estanques

La fuerza, de La Bien Querida

Like That, de Doja Cat, Gucci Mane

Love Me Land, de Zara Larsson

Macarrones pop, de Ladilla rusa

Malibu, de Kim Petras

Mequetrefe, de Arca

Multitarea, de Betacam

My Own Soul’s Warning, de The Killers

Natalie Don’t, de RAYE

On the Floor, de Perfume Genius

Peleadora, de Mala Rodríguez

Physical, de Dua Lipa

Rain On Me, de Lady Gaga, Ariana Grande

Save A Kiss, de Jessie Ware

Say So, de Doja Cat

Secretos, de Calavera

Si te vas, de dani

Stupid Love, de Lady Gaga

The Greatest, de Lana del Rey

This Love Isn’t Crazy, de Carly Rae Jepsen

Time, de Arca

TKN, de Rosalía, Travis Scott

Vendredi 12, de Benjamin Biolay

Watermelon Sugar, de Harry Styles

What’s Your Pleasure?, de Jessie Ware

You’re All I Want, de Cigarettes After Sex Ver resultados