Jessie Ware: «Cuando escribía ‘Spotlight’ me imaginaba a mí misma bailando en el Primavera o en el Sónar»

Jessie Ware ha firmado el Disco de la Semana en JENESAISPOP, un excelente ‘What’s Your Pleasure?’ que llega tres años después de ‘Glasshouse‘, con Ware convertida en presentadora de un exitoso podcast de cocina por el que ha pasado gente como Ed Sheeran, Dua Lipa o la actriz Florence Pugh (‘Midsommar‘), y que es el primer trabajo verdaderamente bailable de su carrera. Sin abandonar el romanticismo que siempre la ha caracterizado en temas como ‘In Your Eyes’, el álbum se inspira sobre todo en la música de baile de los 70 y 80 para construir un mundo mágico y lleno de glamour que nos lleva a las discotecas underground (y no tan underground) de la época. Temas como ‘Spotlight‘, ‘What’s Your Pleasure?‘ o ‘Save a Kiss‘ ya se encuentran entre lo mejor de la carrera de Jessie Ware, y ya es decir…

¿Cuál es el origen de este nuevo largo’? En octubre de 2018, Ware lanzaba ‘Overtime‘, un single bailable y electrónico co-producido por James Ford de Simian Mobile Disco (con quien la artista ya había trabajado) que mostraba un lado diferente de su sonido, al recordar a las exploraciones bailables de Robyn con La Bagatelle Magique o en solitario. El tema se ha convertido en favorito de los fans y ha guiado el sonido de ‘What’s Your Pleasure?’, si bien se encuentra ausente de él pues Ware lo considera desde hace rato un capítulo cerrado. «‘Overtime’ es una canción divertida, pero nunca la he considerado importante en mi carrera», ha explicado la artista a JENESAISPOP. «Los fans no dejan de preguntarme por qué no la he incluido en el disco, pero lo cierto es que nunca ha significado tanto para mí como para ellos». La artista celebra, no obstante, que ‘Overtime’ reavivara el interés del público por su música y lo considera importante de cara a lo que ha hecho después: «Aquel tema fue una manera de empezar de cero. Al cambiar de sello quería publicar música sin sucumbir a la presión de tener que publicar un disco, porque en ese momento el disco simplemente no estaba terminado. Necesitaba experimentar con la necesidad de publicar singles sueltos que no vinieran acompañados de una gran historia detrás. Simplemente quería hacer música para que la gente bailara. Y musicalmente también fue una manera de tantear el terreno de cara al público».

«Cuando escribía ‘Spotlight’ me imaginaba a mí misma bailándola en el Primavera o en el Sónar. Tenía a mi público en mente ante todo»

Después de aquel tema llegaron los parecidos ‘Adore You’ y ‘Mirage (Don’t Stop)’, presentes en un ‘What’s Your Pleasure?’ cuyo lanzamiento la artista retrasaba una enésima semana para que su salida no coincidiera con el Juneteenth («es un día para amplificar voces e historias negras y a mí, como artista blanca, publicar mi disco no me viene de una semana»). Es un trabajo de pop bailable con influencias funky, disco y house que incorpora cuerdas majestuosas y brilla gracias a una producción sofisticada que ha contado, además de con James Ford, con nombres como los de Joseph Mount de Metronomy o Midland, entre otros. El apoteósico single principal, ‘Spotlight’, no puede ser más representativo de su sonido. «La canción empezó siendo una balada melancólica y anhelante, pero le cambiamos el rollo para que no fuera otra balada de Jessie Ware más. Mi intención era hacer una canción parecida a ‘Love Me Tonight‘ de Fern Kinney. Es una canción que crece y crece, que no para de expandirse. Cuando la escribía me imaginaba a mí misma bailándola en el Primavera o en el Sónar. Tenía a mi público en mente ante todo. Y quería experimentar con otras formas de hacer música. Hacer una canción más larga de lo normal». Por este motivo, Ware reconoce que ha sido «muy frustrante» tener que reducirla para la radio, pues para ella la canción «podría haber seguido creciendo». Por otro lado, Ware ha «asumido más riesgos» en temas como ‘Ooh La La’, en la que canta en un registro poco habitual en ella («quería experimentar con mi voz, usar un registro más distante») o ‘Read My Lips’, en la que su voz ha sido manipulada y distorsionada de diversas maneras.



Dado el carácter nostálgico de ‘What’s Your Pleasure?’, es fácil hallar en él influencias concretas, canción por canción. La artista reconoce que, para ‘Soul Control’, un tema «directo y lleno de energía» con el que se siente «empoderada», ha querido explícitamente «hacer de Janet Jackson». Por supuesto, el mencionado ‘Love Me Tonight’ ha inspirado abiertamente ‘Spotlight’ (ambos temas comparten cierto aire de intriga y suspense), pero Jessie Ware también ha buscado inspiración en temas como ‘Transformation‘ de Nona Hendryx o en artistas como las Mary Jane Girls, Tom Tom Club, Lewis Taylor, un cantante de soul británico al que Jessie «ama»; o por supuesto Donna Summer, la gran diva disco por antonomasia. La artista también reconoce entre sus influencias a Róisín Murphy y a Robyn, dos artistas que como ella se están dedicando a renovar, a su manera, la música pop más inspirada en la electrónica de clubes. «Ellas hacen música muy excitante», apunta.

«Lady Gaga y yo somos artistas muy diferentes, pero ella tiene un talento tremendo, ¡la amo!»

Que el pop bailable está de moda es un hecho como el éxito de Dua Lipa o de ‘Chromatica‘ de Lady Gaga demuestra. De hecho, Gaga tampoco se ha cortado a la hora de hacer un disco de pop eminentemente bailable y nostálgico de claros ecos a la música dance de los 90. Y aunque Gaga, al contrario que Ware, nunca ha sido conocida por innovar musicalmente, la cantante británica la admira como cualquier hijo de vecino. «Es una artista muy fuerte pero somos diferentes», asegura. «Pero ella tiene un talento tremendo y toca un montón de instrumentos. Vi su documental de Netflix y me inspiró muchísimo… Realmente no sé qué decir sobre ella, ¡la amo! Todavía no he escuchado su último disco, pero he estado oyendo su single ‘Rain on Me‘ en la radio y me encanta».

‘What’s Your Pleasure?’ también está obteniendo algunas de las mejores críticas de la carrera de Jessie Ware. Es su disco mejor valorado en Metacritic junto a su debut. Un éxito que no la acompañó realmente en ‘Glasshouse’, cuando Ware fue al acecho de un éxito comercial que nunca se materializó. Ella recuerda aquella etapa con orgullo pero cierto pesar. «Estoy muy orgullosa de ese disco. A pesar de que lo asocio a una época difícil de mi vida, en la que me exigí demasiado a mi misma porque intentaba ser la madre perfecta a la vez que la estrella del pop perfecta, considero que es un trabajo en el que mejoré mucho como compositora y en el que mostré mi vulnerabilidad como nunca antes había hecho. Es un trabajo agridulce, porque invertí un esfuerzo enorme en él que realmente no dio sus frutos y solo me mantuvo alejada de mi familia, pero esto me ayudó a aprender una lección y el disco contiene canciones como ‘Selfish Love’, ‘Sam’ o ‘Thinking About You’ de las que me siento muy orgullosa». Un álbum infravalorado en su carrera que quizá cobre un nuevo sentido al lado de ‘What’s Your Pleasure?’. Con ambos pasamos del comfort del hogar al misterio de la pista de baile. Un tira y afloja muy presente en este nuevo disco: «push, press, more, less / here together, what’s your pleasure?»