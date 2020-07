_juno enseñan cómo hablar de sexo sin resultar soez en la intimista ‘_BCN626’

Un par de acordes de piano y un fondo de sintetizadores dream pop bastan al misterioso dúo revelación _juno para adentrarnos en sus producciones oníricas e intimistas. La acción se sitúa en un hotel de Barcelona, en concreto en la habitación 626, y el dúo, formado por dos artistas que de momento no han revelado su identidad, nos entrega así la llave con la que descubrir su mundo.

‘_BCN626’ es el precioso primer single que presentan hoy, también es el título del álbum de 10 canciones que publican esta misma noche con el objeto de que comprendamos la experiencia _juno como un todo que es más que la suma de las partes, y a su vez este es el primer tema que encontraremos en dicho disco. Es difícil hablar de sexo sin resultar soez, pero _juno se han merendado este cometido casi sin proponérselo: pronto ese estribillo «vente, quítame la ropa (…) «bebe a sorbos el veneno, métete muy dentro» lo tendrás taladrado en el cerebro y «hazme todo lo que solo debe hacerse en los hoteles» será una frase que logrará arrancarte una sonrisa cuando recuerdes aquel día en que en el contexto concreto de un hotel, hiciste lo que de otro modo, no habrías hecho.

Al margen de la belleza capturada por esta exquisita producción minimalista, hay un componente deliberadamente lynchiano en este tema, aviso de la afición cinematográfica del dúo. Si otros temas del álbum reciben nombres como ‘_Déjame entrar’ y ‘_Los otros’ (también hay un ‘_A dos metros bajo tierra’), en el texto hay una estrofa que remite de manera explícita a ‘Terciopelo azul’, la que dice: «estoy volviendo a casa / hay una chica observándome / desde la sexta planta / tú estás al fondo del pasillo / pero en otra galaxia / te siento aquí en mi boca / a mil millones de distancias». Así lo explica la vocalista de este tema -ojo porque a lo largo de las 10 canciones cantan los dos miembros del dúo prácticamente por igual- en una entrevista que publicaremos este viernes: «¿Sabes esa escena de ‘Terciopelo azul’ en la que un personaje dice: «ahora mismo estoy en tu casa. Llama a tu casa y verás cómo estoy allí»? Estoy imaginándome a mí misma. Es mi fantasma. Es esa cosa de verte a ti misma a través de la ventana».

Ese ambiente fantasmagórico está muy presente en la producción del álbum, e incluso temáticamente en pistas como ‘_Casamurada’, y también en el videoclip que estrenamos hoy en colaboración con Tidal. No es el vídeo original ideado para la canción, que ha tenido que adaptarse a las condiciones que nos ha dejado el estado de alarma, pero el dúo se muestra plenamente satisfecho con el resultado obtenido por Abel Molina en esta animación que en su momento más entregado puede recordarnos al icónico ‘All Is Full of Love’ de Björk. Hay pocos elementos, una botella de vino, un micrófono, unos discos de vinilo… pero la misma desnudez de los personajes nos habla, tanto como esos gemidos que ayudan a crear el ritmo, de lo que encontraremos en el álbum ‘_BCN626’ a partir de esta noche. Indica el miembro de _juno que no canta en esta pista: «nos ha venido bien que (Abel) cree estos personajes que hemos podido subir en Twitter y en las redes sociales, providencialmente». Añade ella: «Ha podido sacar cosas que con nosotros no se habría podido».