Westerman recurre al artista gráfico de Frank Ocean y Róisín Murphy para sacar una de las mejores ediciones físicas del año

‘Your Hero is Not Dead’ de Westerman es uno de los discos que hemos recomendado este año debido a su interesante mezcla de dream-pop e instrumentación surrealista. La edición física del álbum refleja brillantemente su contenido con una estética DIY en la que priman los fondos blancos y los colores. En la portada de ‘Your Hero is Not Dead’ se pueden apreciar dos manos que sujetan un trozo de espejo, y este espejo ha sido impreso con una textura reflectante, a la manera de la portada de ‘I See You‘ de The xx, y es igual de significativa, pues viene a decir que nosotros somos nuestros propios «héroes».

La maravillosa edición física de ‘Your Hero is Not Dead’, recomendable sobre todo en vinilo pues incluye ilustraciones adicionales a las que pueden encontrarse en el CD, es obra del artista portugués Bráulio Amado, que ha trabajado en proyectos recientes de Frank Ocean (la portada de ‘In My Room’, por ejemplo) y Róisín Murphy (las portadas de todos sus singles de 2017, así como del «merchandising»). En una entrevista, Amado ha contado que el disco le gustó tanto en una primera escucha que le costó dar con una estética adecuada para él mismo, pues no querría «arruinarlo»; pero que después de llegar a casa tras unos problemas con su visado, fue capaz de crear una imaginería tan original que ni siquiera la considera del todo propia, al ser tan diferente a lo que él ha solido hacer.

El libreto de ‘Your Hero is Not Dead’, que cuenta con una portada diferente a la del «digipack», la cual muestra una ilustración de una flecha blanca sobre un fondo negro, atribuye una ilustración diferente a cada una de las pistas del disco, respondiendo a la necesidad sinestésica de Westerman de atribuir a cada una de las canciones un color: por ejemplo, a ‘The Line’ le corresponde el dibujo de medio cuerpo femenino realizado con un trazo de verde oscuro, a ‘Dream Appropriate’ el busto de una mujer anciana que parece estar llorando dibujado con líneas lilas, a ‘Blue Comanche’ la figura en color azul de una mano que toca una mazorca; y a ‘Confirmation’ la figura de una casa. Todos estos dibujos desprenden un aire infantil que enriquece visualmente la escucha de este disco ya de por sí tan visual. Por otro lado, el «digipack» incluye el curioso retrato de Westerman a lo René Magritte, redondeando su concepto surrealista.