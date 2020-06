Westerman / Your Hero is Not Dead

Westerman publica su primer disco sumándose a una lista de grupos contemporáneos que han recuperado el sonido del pop sofisticado de los años 80. No tantos artistas últimamente han reivindicado a The Blue Nile, John Martyn o Sade, pero Westerman lo hace tan abiertamente que el “héroe” al que alude el título de ‘Your Hero is Not Dead’, su reconocido héroe personal, no es otro que Mark Hollis de Talk Talk.

Lo que diferencia a Westerman de gente como Wild Beasts, Women’s Hour o TOPS es su gusto por la canción paciente, los paisajes sonoros surrealistas y los volantazos melódicos y compositivos inesperados. De hecho, el surrealismo define la música del cantante y compositor londinense en todos los aspectos: dotado de una voz grave, elegante y misteriosa que remite a la de Arthur Russell, la lírica fragmentada de Westerman captura imágenes y recuerdos sin que nunca quede demasiado claro de qué está hablando exactamente, y la música que acompaña sus composiciones, a cargo del productor Nathan Jenkin, conocido como Bullion, con quien el artista ha compuesto este largo en una casa del Algarve portugués, es onírica y extravagante, casi como esa imagen inspirada en la obra de René Magritte que decora la contraportada del disco.

Desde las armonías que dan inicio al álbum, y a las que después van sumándose un piano y guitarras acústicas y eléctricas, creando una atmósfera intrigante, queda claro que ‘Your Hero is Not Dead’ es el trabajo de un artista que ha llegado para quedarse. Nada en este largo suena improvisado o descuidado, la secuencia es intachable al mejorar la interacción entre las canciones e incluso los interludios suenan mimados y tienen su razón de ser. Este es el trabajo de un compositor clásico que ha buscado hacer un álbum de pop con su inicio, su desarrollo y su desenlace y tan dinámico como una buena historia. ‘The Line’, que relata una discusión de pareja, es emblemática del estilo soft-rock de Westerman, pero sus diversos detalles y sorpresas melódicas e instrumentales construyen una canción que seguir descubriendo con el paso de los días. Por otro lado, la impresionante arquitectura sonora de ‘Waiting on Design’ sirve a Westerman para soltar una de sus frases marca de la casa: “juju man made of 100% pure granite” suena después de un clásico “te sigo necesitando” sin que parezca que está fuera de lugar.

Las mejores canciones de Westerman están incluidas en este disco. ‘Confirmation’, publicada en 2018, sigue siendo su mejor canción, y aparece aquí en una versión actualizada y extendida, más animada, cuya única pega es que ya no termine con un “fade out” (“SSBD” son las siglas de “same same but different”). Justo antes suena ‘Blue Comanche’, una balada colorida y evocadora que deja otra de sus frases estrella (“ya casi he llegado, cyborg”) y que muestra la gran habilidad de Westerman para construir clímax sutiles como de la nada, lo cual también sucede en ‘Think I’ll Stay’, su composición más diáfana y alegre, la más The Blue Nile, y también una de las más divertidas en cuanto a lírica. “Llorar duele, pero me mantiene entretenido” es la declaración destacada de esta canción que pasa de la angustia al conformismo en cuestión de segundos: “no sé cómo he llegado aquí, pero creo que me voy a quedar” puede referirse a una relación, al trabajo, a todo a la vez o a ninguna de estas cosas y lo mejor es que la canción es tan graciosa que te da igual averiguarlo.

El surrealismo de ‘Your Hero is Not Dead’ da lugar a otros momentos muy bonitos en el disco como ‘Big Nothing Glow’, que alterna ritmos próximos al R&B con un diálogo de guitarras y teclados que terminan fundiéndose en un mágico vórtice sonoro, aunque cualquiera se freiría el cerebro intentando descifrar su orden “empapela tus grietas para mantenerlas encendidas”, todo un sinsentido. Teniendo en cuenta temas menores como ‘Paper Dogs’, cabe decir que el disco es lo suficientemente bueno como para destacarlo entre los mejores debuts del año, y lo suficientemente imperfecto -las mejores canciones ya las conocíamos- como para dar a Westerman margen de mejora de sobra de cara al futuro. Un gran debut por parte de un nuevo artista revelación al que seguir la pista muy de cerca.

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘Confirmation’, ‘Blue Comanche’, ‘Think I’ll Stay’, ‘Waiting on Design’

Te gustará si te gusta: Talk Talk, The Blue Nile, John Martyn, Sade… y también Wild Beasts, The xx, Women’s Hour…

Youtube: vídeo de ‘Confirmation’