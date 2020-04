TOPS / I Feel Alive

TOPS es uno de esos grupos dedicados al perfeccionamiento de su arte. El grupo canadiense practica un soft-rock exquisito que no descuida las melodías, lo cual es de agradecer pues su vocalista, Jane Penny, que es la que parece una estatua de cera en la portada, cuenta con una voz preciosa y muy adictiva. ‘I Feel Alive’, su nuevo trabajo, no debería decepcionar a sus fans.

El disco se abre con un tema redondo, ‘Direct Sunlight’, un número de disco trotón en el que unos teclados distorsionados dan paso después a un solo de flauta y este, a una coda celestial de armonías vocales. Es un tema pizpireto, alegre y extraño todo a la vez que tampoco tiene miedo a cursilerías como “promise me we’ll always be together / We make sense in all types of weather”, lo cual cobra más sentido cuando después suena en el álbum una “prom ballad” como una catedral, ‘Ballads & Sad Movies’, que parece titulada a modo de parodia. Un episodio de sexo casual sirve de escenario a TOPS para dar con otra canción de jangle-pop estupenda en ‘I Feel Alive’ y el grupo se crece con una ‘Pirouette’ que vuelve a llevar su estilo a terrenos inesperados, en su caso gracias a la irrupción final de un teclado que suena trémulo, como si procediera de un instrumento estropeado.

A veces las comparaciones son inevitables, sobre todo en el caso de TOPS, y ‘Colder & Closer’, que versa sobre los recuerdos de esas ex parejas a las que no puedes olvidar, pasaría perfectamente como canción de Tennis, y la sofisticada ‘Witching Hour’ de Haerts pues no puede remitir más a Fleetwood Mac. Todos estos grupos se nutren de las mismas influencias, por no hablar de que hasta los timbres de sus vocalistas (todas mujeres) se parecen, pero TOPS se diferencian de ellos por su carácter despreocupado y, en el caso de este disco, por la claridad y nitidez de la producción. Sin ser por tanto las más originales del mundo, las canciones de TOPS, que en algunos casos incorporan teclados de manera muy elegante, como en una ‘OK Fine Whatever’ que tiene pinta de convertirse en favorita en el momento más inesperado, al menos sí son irresistibles.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Direct Sunlight’, ‘I Feel Alive’, ‘Pirouette’

Te gustará si te gusta: Tennis, Haerts, Mr. Twin Sister, Jay Som

Youtube: vídeo de ‘I Feel Alve’