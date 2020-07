Fallece Denise Johnson, una de las voces más reconocibles en ‘Screamadelica’ de Primal Scream

Denise Johnson, una de las voces femeninas más reconocibles presentes en ‘Screamadelica‘, el influyente tercer álbum de Primal Scream, publicado en 1991, ha muerto a la edad de 54 años por causas desconocidas.

Nacida en Manchester, Denise Johnson fue corista de Primal Scream de 1991 a 1995, llegando a interpretar canciones tan conocidas del grupo como ‘Don’t Fight It, Feel It’ o ‘Higher than the Sun’. Johnson llegó a integrarse en la formación de directo de la banda compuesta por Bobby Gillespie, Andrew Innes y Robert Young recomendada por Tony Martin de Hypnotone cuando este se encontraba trabajando en el entonces no publicado ‘Screamadelica’, y de hecho llegó a cantar la canción de 10 minutos que daba título al álbum, pero que finalmente no fue publicada en el mismo, sino un año después en el EP ‘Dixie-Narco’.

Johnson también cantó con la banda de post-punk A Certain Ratio, con Pet Shop Boys y con Electronic, la banda de Bernard Sumner y Johnny Marr, entre otros; y este mismo año, el día 25 de setiembre, publicaba su debut en solitario, un álbum llamado ‘Where Does it Go?’ compuesto por canciones originales y versiones de gente como New Order, The Smiths o 10cc. A principios de este año moría otro nombre involucrado en ‘Screamadelica’, el productor Andrew Weatherall, a causa de una embolia pulmonar.