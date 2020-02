Muere a los 56 años Andrew Weatherall, artífice del sonido “Screamadelica”

El DJ y productor británico Andrew Weatherall, conocido por su trabajo en ‘Screamadelica’ de Primal Scream, así como por sus celebradas remezclas, ha fallecido a los 56 años en Londres a causa de una embolia pulmonar. El equipo de Weatherall ha explicado que su muerte ha sido “rápida y tranquila”.

Si ‘Screamadelica’ es uno de los álbumes clave de la historia del pop, como ya explicamos en su momento, “por su ruptura de barreras entre el rock y la música electrónica” y su “incorporación de la cultura rave y el acid” así como de “sonidos clásicos como el gospel”, dando lugar a la obra ganadora del primer Mercury Prize de la historia, el de 1992, hay que hablar de Weatherall como uno de sus componentes fundamentales. En el año 1990, Weatherall, que venía de pinchar acid-house en el club londinense Shoom, publicó una remezcla de ‘I’m Losing More Than I’ll Ever Have’, una canción de Primal Scream de 1989, llamada ‘Loaded’ que se convertiría en el mayor éxito de la carrera del grupo hasta la fecha y serviría de guía para el aperturista sonido de ‘Screamadelica’, disco que vería la luz al año siguiente. Weatherall pasaría a co-producir la mayor parte de aquel disco, incluyendo su producción única del single ‘Come Together’.

El éxito de ‘Loaded’ y la influencia de ‘Screamadelica’ convirtieron a Weatherall en el remixer de moda sobre todo tras la victoria de aquel álbum en los Mercury, que dio lugar a que el DJ fuera conocido como el “Phil Spector del tecno”, como recordaba The Guardian en el año 2000. Sus remezclas de ‘Hallelujah’ de Happy Mondays y ‘A Mix of Two-Halves’ de Saint Etienne (una versión de ‘Only Love Can Break Your Heart’ de Neil Young) fueron enormemente aplaudidas, y además el británico prestó sus servicios a Björk, My Bloody Valentine, Siouxsie Sioux, The Orb, The Future Sound of London, New Order, Manic Street Preachers o Throbbing Gristle, entre otros, tanto en solitario como dentro del trío The Sabres of Paradise, y después en el dúo Two Lone Swordmen. En 2009 produjo el álbum ‘Tarot Sport‘ de Fuck Buttons, uno de los mejores álbumes de aquel fin de década, y en 2014 colaboró con Friendly Fires. Además siguió editando discos en solitario hasta 2017, cuando publicó ‘Qualia’.