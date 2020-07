8 discos que escuchar si te ha gustado ‘folklore’ de Taylor Swift

‘folklore‘ de Taylor Swift es el Disco de la Semana. En los próximos días reseñaremos ‘Fearless’ y ‘Speak Now’, los dos álbumes de Taylor que aún no han pasado por nuestras páginas, pero hoy nos detenemos en aquellos artistas, discos, sonidos.. que vienen a la mente al escuchar (y leer) el que puede ser el mejor trabajo de la artista de Tennessee.

DeYarmond Edison / Silent Signs

Para cuando Taylor Swift publicó su exitoso debut en el año 2006, auspiciado por el éxito del single ‘Tim McGraw’, Deyarmon Edison ya era historia. Se trata de la banda por la que pasó brevemente Justin Vernon de Bon Iver antes de refugiarse en una cabaña a grabar ‘For Emma, Forever Ago’. La formación, integrada a su vez por miembros a la postre de Megafaun y Field Report, editó un disco en 2005 llamado ‘Silent Signs’ compuesto por 12 bonitas canciones de folk-rock que reflejan el espíritu contemplativo de ‘folklore’, y cuyos títulos -ATENCIÓN- ya estaban escritos en minúscula (!!!).



Lost in the Trees / All Alone in an Empty House

El público se rió de Justin Timberlake cuando sacó un disco llamado ‘Man of the Woods‘ que incluía títulos como «suministros», «franela», «la brisa del estanque» o «viviendo de la tierra»… simplemente como metáforas de otras cosas. El papel folki de Taylor es mucho más genuino pues ella viene del country , pero este tipo de obviedades también se han extendido al mundo del folk: existe un grupo llamado Lost in the Trees que ha editado canciones como ‘Walk Around the Lake’, ‘Wooden Walls of this Forest Church’ o ‘Fireplace’ que no habrían desentonado del todo en ‘folklore’.



Joanna Newsom / Have One on Me

Al escuchar ‘the great american dynasty’ es imposible no pensar en ‘Have On on Me‘, el álbum triple de Joanna Newsom publicado en 2010, y cuyo corte titular contaba la historia de otra gran señora digna de admirar, la bailarina exótica Lola Montez, quien llegara a ser amante del Rey Luis I de Baviera y moriría en la más absoluta de las miserias. Rebekah Harkness, la mecenas de la que habla uno de los mejores temas de ‘folklore’, corrió mejor suerte, pero en cualquier caso, tanto la bailarina irlandesa como la también compositora y escultora estadounidense han servido de musas para sus respectivas autoras, llegando a ofrecer un reflejo de ambas. Por ‘Have One On Me’ también desfilan varios personajes como Barba Azul, el bandolero Dick Turpin y su inseparable caballo, u herreros y pescadores.



The National / I Am Easy to Find

The National es un nombre fundamental para entender ‘folklore’, ya que Aaron Dessner, uno de sus integrantes, es co-autor de 11 de las 17 pistas que lo conforman (18 si contamos el bonus track ‘the lakes’). Aaron ha hablado maravillas sobre su colaboración con la artista durante el confinamiento, y la firma de The National es absolutamente perceptible en muchas canciones del largo, como ‘cardigan’. En concreto, los pianos y arreglos orquestales de ‘folklore’ recuerdan a los de trabajos como ‘I Am Easy to Find‘, hasta el punto que este podría haber sido una inspiración directa en el álbum de Taylor, pues es el más reciente publicado por el grupo estadounidense.



Joni Michell / Court and Spark

¿Recordáis cuando se rumoeaba que Taylor Swift iba a interpretar a Joni Mitchell en un biopic sobre la autora de ‘Blue’? Nosotros tampoco. Pero la sensibilidad de Joni está presente en ‘folklore’ al menos en uno de sus temas más folkis, ‘peace’, ya que en palabras de Aaron Dessner, este es uno de los cortes del álbum que mejor representan la versatilidad de Taylor como compositora: «ella puede hacer de todo, y ‘peace’ no es más que una línea de bajo armonizada con un pulso y un zumbido, sobre la que Taylor básicamente ha escrito una canción de amor de Joni Mitchell». ¿Qué disco de Joni recomendar, por tanto? Obviamente no el más experimental (eso lo dejamos para Fiona Apple) sino el más vendido, ‘Court and Spark’.



Red House Painters / Red House Painters

El sonido tranquilo, contemplativo y otoñal de Red House Painters ha sido todo un precedente para grupos como The xx o Cigarettes After Sex aunque haya sido de manera involuntaria. Estos adjetivos son perfectos para describir prácticamente todas las canciones de ‘folklore’ a pesar de no ser un disco de guitarras eléctricas, sino más bien de guitarras acústicas y pianos. Pero el fondo de composiciones como ‘Katy Song’ o ‘Cruise’ no es tan diferente al de ‘illicit afairs’ o ‘this is me trying’. Claramente un indicador de hacia adónde podría ir el sonido de Taylor Swift en el futuro.



Lene Marlin / Another Day

Puestos a hablar de discos que suenan un poco como ‘folklore’, por qué no recordar el segundo de esta cantante noruega que un vez también fue estrella del pop. Conocida por el hit ‘Sitting Down Here’, Lene Marlin editó un segundo álbum de pop sombrío, lúgubre y aletargado por el que asomaban influencias del post-punk y el pop de guitarras alternativo de los años 90. No logro dar con la canción exacta a la que me recuerdan ‘mirrorball’ (¿dónde he escuchado esa batería apenas audible?) y ‘this is me trying’, pero lo seguro es que me llevan a este trabajo de melodías y atmósferas tan evocadoras como las de ‘You Weren’t There’, ‘From this Day’ o el corte titular. Un álbum ya olvidado, injustamente.



Waxahatchee / Saint Cloud

Antes que Taylor, Waxahatchee ya había protagonizado su propia reinvención en un ‘Saint Cloud‘ que también nos enamoraba por su búsqueda de la canción emocionante y sencilla. Canciones como ‘Fire’ podrían haber sido firmadas por Taylor perfectamente, mientras los arreglos de ‘Saint Cloud’ forman un bonito fondo ante el que se crecen las estupendas composiciones de Wachipichi, que tampoco se quitan de mirar a la música country, como hace Taylor en ‘betty’.