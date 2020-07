Natural Live aplaza su segunda edición a finales de agosto por los rebrotes

Natural Live, el nuevo festival musical surgido de la «nueva normalidad» y que ha tenido lugar en una reserva natural cercana a Hellín, Albacete, con la distancia social como filosofía principal, anuncia el aplazamiento de su segunda edición debido a la situación actual de rebrotes.

Así lo explica en un comunicado: «La dirección de NATURAL LIVE, muy sensible y pendiente ante la actual situación de rebrotes que se están produciendo en comunidades autónomas colindantes a la zona en la que se celebra, y de la que se procede gran parte de su público, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha, ha decidido aplazar la celebración de su segundo evento NATURAL LIVE XTRAFRESH -programado para el fin de semana del 30 de julio al 1 de agosto- a los próximos 28 y 29 de agosto». El cartel sigue contando con la presencia de Novedades Carminha, Elyella, Aníbal Gómez, Ladilla Rusa, Ginebras, Algora, Monterrosa o Putilatex, entre otros.

La primera cita del ciclo Natural Live, celebrada este el fin de semana del 24 al 26 de julio con todas las «medidas sanitarias anti-covid» garantizadas, ha sido un «éxito organizativo y artístico», en palabras del festival. Por su escenario han pasado Viva Suecia, La La Love You, Varry Brava, Miss Caffeina, Burrito Panza, Mueveloreina, Krakauer, Marcelo Criminal, Don Flúor, Dan Vidal, Fat Gordon, Terrible, Me & The Reptiles y Veneno Gime Veneno DJs!.