Bonitx refleja la ansiedad social y la alienación queer en el vídeo de ‘Algo que cambie’

El Genio Equivocado, sello de Algora, Ladilla Rusa o Cómo vivir en el campo, presenta nuevo fichaje de pop electrónico que gustará a fans de La Prohibida, Putirecords o Austrohúngaro. Se trata de Bonitx (léase Bonite), el proyecto de «amores subversivos» de edu rubix que, en palabras del sello, «nace de la vulnerabilidad y de la feminidad como espacio corporal y sonoro de transformación radical». El trasfondo de Bonitx es la representación de las personas no binarias a través de la música pop, y en su caso a través de un proyecto por el que asoman influencias del electropop, el funk o la electrónica británica de los años 80, como es el caso de ‘Algo que cambie’.

‘Algo que cambié’ es el primer adelanto del debut de Bonitx, que editará El Genio Equivocado en los próximos meses, y es un melancólico corte a través del que edu rubix ha querido expresar la ansiedad social y la «alineación queer» que las personas no binarias pueden llegar a experimentar en entornos normativos. “’Algo que cambie’ condensa ese sentimiento que he experimentado tantas veces, el de no sentirse suficiente o abrazadx en entornos en los que crees que no estás invitadx a aportar o generar vínculos», explica Bonitx. «La única manera de salir de esa situación de incomodidad y exclusión propiciada por la norma es esperar a que cambie tu entorno o esperar a que cambies tú y consigas adaptarte. Supongo que esta sensación de impotencia se tiene más cuando aún no has entrado en entornos seguros LGTBIAQ+ que entiendan y compartan tu experiencia”.

El propio sello indica que ‘Algo que cambie’ es «un análisis en clave pop de las emociones encontradas que sufren muchas de las personas queer cuando chocan con el sistema normativo», a la vez que «un deseo de abrir la definición del carácter vulnerable y reflexivo de estas comunidades más allá de sus valores estéticos». El videoclip del tema, dirigido Blanca Arias y Marc Luguera, presenta una «distopía queer» en el que Bonitx, en el contexto de un final de fiesta, canta a solas acompañadx de un teleprompter, mientras un grupo de personas interactúa entre ellas de diversas maneras, buscando escapar de ese estado de alienación constante.