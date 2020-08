Muere en un accidente el hermano de Frank Ocean, a los 18 años

Ryan Moore, hermano de Frank Ocean, ha fallecido este domingo 2 de agosto de madrugada en un accidente de coche, como ha informado un medio local de Los Angeles y ha confirmado Pitchfork. Tenía 18 años. El otro ocupante del coche, su compañero de clase Ezekial Bishop, también fallecía en el acto. La policía cree que un exceso de velocidad ha podido ser la causa de que el coche se estrellara contra un árbol.

De verdadero nombre Ryan Breaux (Frank Ocean se llama en verdad Christopher Breaux), el joven tuvo cierto protagonismo en el disco ‘blond’, pues en la pista final ‘Futura Free’ se incluía una entrevista con él a los 11 años, siguiendo con la dinámica de un álbum que había incluido interludios como ‘Be Yourself’. De manera espeluznante, la entrevista incluida en la revista que acompañó al disco incluía la pregunta «¿qué harías en tu último día en la Tierra?», a lo que Moore respondía: «todo lo que esté en mi lista de cosas que hacer antes de morir como, no sé, hay un montón de cosas que haría, como pasar mucho tiempo con mi familia, decirles que me voy y probablemente… no sé. Hay un montón de cosas que podría hacer».

Respecto a ‘Be Yourself’, en aquel momento la gente asumía que este interludio estaba narrado por la madre de Frank Ocean, pues al fin y al cabo escuchábamos una voz femenina indicándole que no hiciera el tonto con las drogas y concluyendo: «soy mamá, llámame, adiós». Sin embargo, era el mismo Ryan quien tenía que aclarar en su cuenta de Twitter que no se trataba de la voz de la madre de ambos, sino la de un amigo. Paris Brosnan, hijo de Pierce Brosnan y amigo de Ryan, ha compartido una serie de instantáneas en recuerdo del joven, cuya pérdida seguro marcará la trayectoria de Frank Ocean, que tan sensible ha sido a los valores familiares.