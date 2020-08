Whitney recuerdan cuánto puede merecer la pena una versión

Tras su paso por Smith Westerns, Whitney se han convertido en uno de los mayores reivindicadores del soft-rock de finales de los años 60 y principios de los 70. Sus armonías vocales y la producción dada a sus canciones están completamente a contracorriente a día de hoy, así que, a falta de cosas nuevas que aportar, cuanto más se sumerjan en el pasado, mejor, como demostraron en ‘Used to Be Lonely’, una de las mejores canciones de 2019. Foto: Colin Matsui.

Esta noche publican un disco de versiones no siempre tan espectacular como en sus singles de presentación, pero que ya solo por dos de estos merece la pena ser reivindicado. Por un lado, han versionado el macrohit de John Denver, ‘Take Me Home, Country Roads’, nada menos que junto a Waxahatchee. Una canción que fue número 2 en Estados Unidos en los años 70, y que a día de hoy aún cuenta con unos streamings absolutamente monstruosos.

Un poco más rara es su selección de ‘Hammond Song’. También es la canción más conocida de sus intérpretes, pero en este caso las hermanas Roche, Maggie, Terre y Suzzy, nunca fueron TAN populares. ‘Hammond Song’ fue el single principal de ‘The Roches’, su debut homónimo de 1979 y su disco más exitoso, siendo un festival de armonías de hoguera que las llevó a ser reivindicada por varias generaciones. The Avalanches también las han sampleado este año.

«Hammond» se refiere a una localidad de Louisiana, no a los teclados, y en la letra se anima a una persona a no dejar la ciudad por amor. Se interpreta como un canto a la libertad pues llama a «ir a la escuela» en lugar de perder la cabeza por alguien, pero a su vez se muestra respetuosa con la decisión de su destinataria en su libertad, ofreciendo simplemente una «opinión»: «si vas a Hammond, nunca volverás / en mi opinión te estás equivocando / siempre te querremos, pero esa no es la cuestión».

Whitney saben aprovecharse de la actualidad de este mensaje en los tiempos de empoderamiento, contra el amor tóxico, y situarlo a medio camino de su propio sonido y el folk, pues con este disco quieren averiguar hacia qué terrenos podrían ir en el futuro. El clasicismo de esta melodía parece ser una opción. Dicen en nota de prensa: «Los dos descubrimos ‘Hammond Song’ porque Chris Coady nos la mandó hace años como referencia cuando estábamos haciendo el último disco de Smith Westerns. Se convirtió en una canción que siempre ha estado con nosotros y se la enseñamos al resto del grupo. Es la grabación más larga de la historia de Whitney y casi todo lo que escucháis en ella es completamente en directo, salvo las trompetas y el solo «slide guitar». En una canción de 5 minutos, si te equivocas, tienes que hacer todo en directo otra vez».





Lo mejor del mes: