Whitney / Forever Turned Around

Whitney, el proyecto compuesto por dos de los miembros de Smith Westerns tras la separación de estos, encontraba su voz propia con su primer álbum, uno de los mejores de 2016, ‘Light Upon the Lake‘. El cantante y baterista Julien Ehrlich junto al guitarrista Max Kakacek conquistaban a los seguidores del pop americano más delicado de los 60 y los 70 gracias a temas como ‘No Woman’ o ‘Golden Days’.

Nombres como The Byrds o The Band venían a la mente escuchando aquel debut, y también permanecen como referencia en este nuevo álbum que llega además al mercado cuando el mundo está descubriendo lo que significó la banda sonora de ‘Easy Rider’ gracias a la nueva película de Tarantino, ‘Érase una vez en… Hollywood‘, y desgraciadamente a la muerte de Peter Fonda. De nuevo con ayuda de Jonathan Rado de Foxygen como co-productor y ahora también de Bradley Cook (Bon Iver, Hand Habits), Whitney embellecen su sonido recordando al modo de usar trompetas de Burt Bacharach o los Carpenters, mientras citan expresamente a Neil Young como referencia fundamental para el desarrollo de pistas como ‘Giving Up’ (en concreto en este caso su disco ‘Live at Massey Hall’ de 1971), o ‘Friend of Mine’. Otro dato: el grupo se entretuvo entre álbum y álbum versionando ‘Southern Nights’, el tema que Allen Toussaint escribió en 1975 y Glen Campbell popularizó en 1977.

Así que hay un fondo importante de americana e incluso de country en el sonido de Whitney, pero llevado con muy buen gusto hacia el easy-listening y al soft-rock, con una importancia del falsete que también podemos vincular con los Bee Gees, que no hay que olvidar que también tuvieron inicios folkies durante los 60 (nada tendría que ver ‘Odessa’ con lo que harían después). Sumando todo esto, la ejecución de ‘Friend of Mine’ o ‘Forever Turned Around’, que cierra el álbum y es titular porque es del que más orgullosos están, es estupenda.

Whitney se muestran eternamente agradecidos a sus músicos, como el teclista Malcolm Brown, el trompetista Will Miller o las cuerdas de Lia Kohl y Macie Stewart, y no es de extrañar a juzgar por el gran protagonismo que tienen en ‘Forever Turned Around’, siempre sin que esto se convierta en un disco de “baroque pop”. Al contrario, pese a la abundancia de arreglos, la sensación que deja el largo es que su interés por la música de los 60 y de los 70 no está por encima de lo que nos quieren contar las canciones. Se trata de letras cortísimas, claras y explícitas en las que hablan muchísimo de amor, pero también de otras cosas. Lo primero es visible en los adelantos ‘Giving Up’, sobre los altibajos de una relación (“aunque hemos perdido contacto, he estado por aquí, porque eres lo único que quiero, incluso aunque te estés rindiendo”); ‘Used to Be Lonely‘ (“nada tenía sentido hasta que llegaste tú”); y ‘Valleys (My Love’)’, que habla de la ansiedad de estar alejado de tu ser querido. Todas muy Hal David.

Las “otras cosas” son sobre todo su gran sentido de la amistad. ‘Song for Ty’ se la dedican a su colega Tyler porque se mudó a Los Ángeles y quisieron dedicarle un tema un poquito R&B en cuanto a la progresión de acordes porque es la música que le encanta a él. No es tan descabellado pensar en esta canción en manos de Rhye, y además aporta todo un brote de optimismo. Hay inquietud en las preguntas que cuestiona, pero esperanza en su estribillo “cualquier cosa podría pasar”. Pese a que puestos a citar clásicos, a veces se echa de menos alguna intención de hacer una canción tan histórica como ‘We’ve Only Just Begun’ o ‘Harvest Moon’; pese a que ‘Rhododendron’ solo es un instrumental inofensivo para una ciudad de Oregón donde un amigo de la banda tenía una cabaña; y pese a que igual habría sido buena idea mantener su idea inicial de llevar un mínimo a la pista de baile ‘My Life Alone’, para variar; el segundo de Whitney es un álbum mimado, bonito e idóneo para el tiempo en que se van a caer las hojas. Y no es un recurso fácil -o al menos no sólo-, sino lo que exactamente nos cuenta ‘Before I Know It’. “Cae la lluvia, sopla un viento frío / las estaciones cambian / antes de que me dé cuenta / me habré ido”.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘Valleys (My Love)’, ‘Used to Be Lonely’, ‘Song for Ty’, ‘Friend of Mine’.

Te gustará si te gustan: Neil Young, Burt Bacharach, The Band, los Bee Gees de los 60, The Byrds, Carpenters

Escúchalo: los singles en Spotify