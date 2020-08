Muere a los 38 años Justin Townes Earle; Colin Meloy, Stephen King… presentan sus condolencias

Esta noche se ha confirmado la muerte de Justin Townes Earle, a los 38 años de edad. Su página de Facebook ha sido la vía para anunciar el deceso, al tiempo que se compartía una instantánea suya tocando la guitarra: «Con enorme tristeza os informamos de la muerte de nuestro hijo, marido, padre y amigo Justin. Muchos de vosotros habéis confiado en su música y letras a lo largo de los años, y esperamos que su música continúe guiándoos en vuestros viajes. Te echaremos de menos, Justin». El artista había publicado el año pasado su último álbum de casi una decena de lanzamientos largos, llamado ‘The Saint of Lost Causes’, y encabezado por el tema titular.

Hijo de Steve Earle y recibiendo su segundo nombre en honor al mentor de este, Townes Van Zandt, Justin fue abandonado por su padre a los 2 años, reconciliándose tan sólo cuando era un adolescente y Steve Earle fue capaz de dejar las drogas hacia mediados de los 90. Justin Townes Earle vivió su mejor momento de popularidad en torno al año 2010 cuando después de un par de álbumes, ‘The Good Life’ (2008) y ‘Midnight at the Movies’ (2009), publicaba ‘Harlem River Blues’. Allí se encontraba la espectacular canción titular, que se ha convertido en el gran clásico de su carrera, y también su tema ‘One More Night In Brooklyn’. Eran los tiempos en que participaba en un espectacular tributo a Buddy Holly, en el que lo mismo encontrábamos a Paul McCartney y Patti Smith que a Fiona Apple y Florence + the Machine.

Por desgracia, su historia también estuvo vinculada al consumo de drogas, llegando a ser expulsado de la banda de su padre, donde había estado tocando, por este motivo. En cierta ocasión declaró que había sobrevivido a 5 sobredosis de heroína antes de los 21 años. Como informa Pitchfork, en múltiples entrevistas había dicho que llevaba un tiempo sobrio.

Entre los artistas que han lamentado su muerte están compañeros de profesión como Samantha Crain, que ha dejado un mensaje muy sentido en Twitter: «Mi amigo Justin Townes Earle ha muerto. Era un cantautor tremendo. Me llevó en dos giras y siempre me trató tan bien… Sabía lo que era luchar, sabía lo que era divertirse. Le he visto en lo más alto y lo más bajo a lo largo de los 13 años en que le he conocido. Te echaremos de menos». Colin Meloy de los Decemberists ha elogiado «su gran alma» y también personas de otras disciplinas, como Stephen King, le recuerdan: “parece que Justin Townes Earle ha muerto. Espero que sea mentira, pero me temo que no. Qué gran pérdida”.



My friend, Justin Townes Earle, has passed away. Such a tremendous songwriter…he took me on 2 tours and always treated me so kindly….he understood struggle, he understood joy…I saw him at the peaks and valleys of both through the 13 years I knew him…we will miss you JT ❤ pic.twitter.com/rq74Qu3Hif — Samantha Crain (@sjcrain) August 24, 2020

It appears that Justin Townes Earle has died. I hope it's a hoax but fear it is not. What a loss. — Stephen King (@StephenKing) August 24, 2020