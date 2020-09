El Colectivo da Silva también se perdió en Madrid

Los granadinos Colectivo Da Silva publicaron a finales del año pasado un primer álbum llamado ‘Vacaciones’ en el que se incluían temas como la colaboración con Chico Blanco ‘Alas para volar’, ‘Poliamor’ con Papaya Club y el que ha terminado resultando su pequeño hit, un ‘Marina D’Or’ que ya ha superado el medio millón de streamings en Spotify, y cuyo vídeo tuvimos el placer de estrenar en esta casa. Su sonido veraniego les emparenta con la chillwave, Cupido, las melodías de Mac DeMarco o las de la Costa Fleming. Lo mismo un día salen en Pitchfork que en un disco de tributo a Las Grecas.

En los últimos tiempos el grupo ha sacado un par de singles sueltos, como ha sido el caso de ‘Hoy se sale’ y después de ‘Bolitas’, cuyo vídeo estrenamos también en JENESAISPOP tras haber sido una de las canciones de este verano en las playlists independientes, pues se estrenó a principios de julio. Así presentaban esta pista entonces: «‘Bolitas’ simboliza el sueño de ciertas personas del sur de España que quieren construir una vida mejor en Madrid. Sin saber muy bien qué nos atrae de esta ciudad, nos preguntamos si estamos buscando algo allí o si simplemente estamos huyendo de lo que tenemos en casa. Es un canto a una vida elevada en Madrid guiada a través de un amor idealizado que posiblemente jamás encontraremos».

Si la letra apela la muerte y a la búsqueda del amor en Madrid (con el amor y la muerte unidos, la referencia a Lorca es clara), el estribillo se aprovecha de la paradoja de sonar profusamente andaluz en su melodía, ese pegajoso «que me saque los colores con un ramito de flores / que me cante sus temitas cuando hagamos el amor» que en su última aparición va aun paso más allá: «Que se drogue y que llore / como las buenas personas / que me cante sus temitas / cuando hagamos el amor».

El vídeo, una «ensoñación de delaschuches y Colectivo Da Silva dirigida por Serjio Soso«, tiene más miga de lo que parece, como explica su nota de prensa: «La historia bebe del realismo mágico para hacer un retrato de nuestro protagonista de forma poética y metafórica, en un mundo diegético cargado de simbolismo y significado esotérico. El videoclip está cargado de referencias a Granada y Andalucía, desde el ‘Romancero Gitano’ de Lorca, la iconicidad de un referente como es Camarón, hasta las piezas audiovisuales de Val del Omar (…) Todo este recorrido está mediado por una catarsis, donde se conocerá mejor a sí mismo, como un espacio para la autocontemplación».

Continúa: «En su divagar por las calles de Madrid acabará encontrándose de forma aleatoria con un grupo de amigos que lo acogerán en su ensoñación. Lo pasará bien, reirá, se darán amor y entenderá que su búsqueda no era otra que la de sentirse parte de una comunidad altruista. Olvidándose de su obsesión por romantizar las relaciones que solía establecer».

Colectivo da Silva es uno de esos grupos que están intentando ganarse la vida este complicado verano y hoy mismo, 3 de septiembre, podréis verlos en las Noches Espaciales del festival enOrbita de Granada junto con Cariño y Las Dianas.



Lo mejor del mes: