Ian Brown desconcierta con un tuit anti-mascarillas y anti-vacunas

Ian Brown ha dejado a Reino Unido muy desconcertado con un tuit en el que parece negar la existencia del coronavirus o de las maneras de combatirlo. Su mensaje es breve, pero bastante claro en su negacionismo: «ni confinamiento, ni tests, ni rastreos, ni mascarillas, ni vacunas». Su hashtag es «investiga y destruye», lo cual es bastante extraño si recordamos que su último «lead single» se llamaba ‘First World Problems’. El estribillo de dicha canción decía: «ya estás otra vez con tus problemas de primer mundo / cuando tu vida es bien fácil / haciéndote un lío a diario / Déjalo todo atrás / estás volviendo loco a todo el mundo».

A pesar de la ambigüedad de su tuit, no están las cosas en mitad de la pandemia para estos misterios y son muchos los seguidores y amigos músicos que han decidido responderle, como recoge el NME. Reverend & The Makers han contestado que adoran a Ian Brown pero que están decepcionados por este mensaje, el DJ Dave Haslam recuerda que Toots Hibbert de Toots and the Maytals está hospitalizado en coma y con un respirador, aguardando los resultados de covid-19, y su ex compañero en Stone Roses el guitarrista John Squire ha acudido también a Twitter para decir: “ponte una mascarilla, mantente a salvo. Cuídate a ti mismo y a los demás”.

Entre los mensajes que han dejado sus seguidores podemos encontrar otra frase en negativo: «ni tampoco ninguna idea sobre ciencia, aparentemente». También hay quien cree que le han hackeado y otra persona sugiere: «muramos todos de enfermedades que se pueden prevenir como si fuera el año 1348». En tiempos recientes, varios artistas han sido criticado por su cuestionamiento de la pandemia o de las vacunas. En España ha sido sonado el caso de Miguel Bosé, que incitaba al público a asistir a una concentración sin mascarilla; mientras Madonna subía al Stories de Instagram una «fake news» sobre que el gobierno ya tenía la vacuna contra el coronavirus pero no la quería compartir. Annie Lennox, por ejemplo, le pidió explicaciones, pero nunca las hubo.

Parada parece que definitivamente la actividad de Stone Roses tras un intento de tercer disco que quedó en la edición simplemente de un par de canciones sueltas, Ian Brown ha continuado con su carrera en solitario. En 2019 salía su primer álbum en 10 años, un ‘Ripples’ que se presentaba con singles como la aún brit-popera ‘First World Problems’ y la propia ‘Ripples’.

Las críticas no fueron muy buenas, desde luego fueron mucho menos entusiastas que cuando su carrera en solitario comenzaba en 1998 con el single ‘My Star’, que se convertiría en un pequeño hit en las islas británicas. Desde entonces han sido 7 los álbumes que ha lanzado al mercado y 7 los que han sido recibidos con los brazos abiertos por sus seguidores pese a su irregularidad: los cuatro primeros fueron disco de oro y los dos siguientes, disco de plata. Entre las curiosidades de su carrera, una ‘In the Year 2525’ que suena entre españoleta y el spaguetti-western. Una versión de una canción que fue un hitazo a finales de los años 60 de mano de los «one hit wonders» Zager and Evans, y que Ian incluyó en su disco ‘My Way’, el editado en 2009 y penúltimo hasta el momento.

NO LOCKDOWN NO TESTS NO TRACKS NO MASKS NO VAX #researchanddestroy — Ian Brown (@ianbrown) September 5, 2020