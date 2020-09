Bruce Springsteen anuncia su disco número 20, ‘Letter to You’, y comparte el tema titular

Bruce Springsteen ha anunciado nuevo álbum de estudio grabado junto a su mítica E Street Band. ‘Letter to You’ sale el 23 de octubre, ha sido producido por el propio Bruce junto a Ron Aniello y se compone de 12 pistas, 3 de las cuales han sido recuperadas de su repertorio de los años 70 y después regrabadas. Estas son ‘Janey Needs a Shooter’ (1978), ‘If I Was the Priest’ (1972) y ‘Song for Orphans’ (1972). La segunda es considerada por fans del Boss una de las canciones más importantes de su carrera a pesar de nunca haber sido editada, ya que con ella el artista consiguió ser fichado en Columbia después de presentar dicha composición a uno de los ejecutivos del sello.

Explica la nota de prensa: «Grabado en el propio estudio de Springsteen en Nueva Jersey (con su productor y buen amigo Ron Aniello), mezclado por Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) y masterizado por Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen), ‘Letter to you’ es un álbum de puro y auténtico rock, con el mítico sonido orgánico y directo característico de la banda de su vida. Banda fiel, en la que militan su pareja Patti Scialfa y Nils Lofgren (Crazy Horse), entre otros». El mismo Boss añade: «Me encanta el disco, estoy feliz por cómo ha quedado la parte emocional impresa en él. Lo grabamos en sólo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido en mi carrera. El sonido de la E Street Band tocando en mi estudio completamente en vivo y sin re-grabaciones es espectacular, algo que nunca antes habíamos hecho».

Precisamente a Bruce y a su banda tocando en directo es lo que muestra el videoclip del primer adelanto de ‘Letter to You’, el tema titular. Se trata de un corte esperanzado en el que Bruce canta sobre haber mandado a alguien una carta en la que ha plasmado todo lo malo y lo bueno que se le ha pasado por la cabeza: «en la carta que te me ha mandado he expresado todos mis miedos y mis dudas, todas las cosas duras que he descubierto, y todo aquello en lo que he visto la verdad», canta, para después añadir: «he plasmado toda la luz del sol y toda la lluvia, toda mi felicidad y todo mi dolor, las oscuras estrellas de la noche y el cielo azul de la mañana».

Aunque la discografía de Bruce es dilatada y abarca ya 19 discos, sin contar sus 6 álbumes en directo editados -‘Letter to You’ será el vigésimo nada menos-, quizá no esperábamos un nuevo trabajo por su parte tan poco después del lanzamiento del último, ‘Western Stars‘, que salió el pasado verano y fue un éxito rotundo de público y crítica.

Así queda el tracklist de ‘Letter to You’:

01 One Minute You’re Here

02 Letter to You

03 Burnin Train

04 Janey Needs a Shooter

05 Last Man Standing

06 The Power of Prayer

07 House of a Thousand Guitars

08 Rainmaker

09 If I Was the Priest

10 Ghosts

11 Song For Orphans

12 I’ll See You in My Dreams