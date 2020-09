Canción del Día: ‘Calor’ puede ser un punto de inflexión para Monterrosa y Miqui Brightside

Monterrosa estrenan otro de sus rompepistas, aunque este es algo diferente. Se trata de ‘Calor’, una tardía canción del verano que han perpetrado esta vez no en solitario como dúo, sino junto al productor de música electrónica Miqui Brightside, conocido por singles como ‘Home’ o el genial ‘Burning Bridges’ o por sus sesiones en todo tipo de eventos y festivales dentro y fuera de nuestras fronteras.

La canción, que habla de ligoteo al modo de una canción de Cassino tipo ‘Tu noche en mi coche’ («dónde hay que firmar para tenerte dentro un rato más»), presenta una base muy 90’s, conformando una de las producciones más elegantes del dúo formado por Rocío de Las Chillers y Esnórquel DJ. Con el estribillo melódico que aportan Monterrosa (sobre todo el de «Tanto calor nubla mi mente / me escogiste entre tanta gente») y el sencillo estribillo instrumental de Miqui Brightside, ‘Calor’ podría ser un punto de inflexión tanto para unas como para el otro: es la canción del dúo más presta a una sesión de «voguing» y definitivamente la aproximación más descaradamente pop de Miqui, que logra que el beat nunca caiga en lo zafio.

Hablamos con los tres sobre este tema que pertenece al proyecto «Home Feat Jägermusic» del que os hablamos la semana pasada a raíz de la colaboración de PUTOCHINOMARICÓN con AWWZ. El álbum sale el 2 de octubre en formato digital, y a finales de octubre en edición vinilo limitada a 1000 copias, componiéndose de colaboraciones realizadas en confinamiento por artistas del roster de Jägermusic.

Monterrosa: «Nos propusimos hacer nuestra canción del verano»

¿Cuál es el origen de la letra? Es una historia tan vuestra que parece difícil que la hayáis creado ad hoc para este proyecto. Es tan 100% vosotras que parece haber estado siempre ahí…

Hablando con Miqui nos propusimos hacer algo ultraveraniego, nuestra propia canción del verano. Quisimos que la letra fuera sencilla y directa, y que hablara de esas tórridas y efímeras pasiones que parecen solo posibles durante el estío. Hemos querido capturar el momento en el que las señales parecen claras, pero todavía dudas de si esa persona quiere rollo o solo está jugando. Ese instante y ese juego a veces es más excitante que lo que viene después.

La historia es súper sexual («¿dónde hay que firmar para tenerte dentro un rato más?»), y surge de un DM, ¿con las discotecas cerradas, sin festis… ¿los DM’s son lo único que nos queda para ligar?

Personalmente creo que se ha instaurado totalmente. Los fueguitos, los mejores amigos, las fotos bomba y los DMs de instagram es el terreno de ligue predominante ahora mismo, al menos entre los maricones. Es más relajado que otras apps como Grindr y da mucho juego. Si antes ligar por internet era un tema novedoso que daba para varios programas de ‘El diario de Patricia’, yo creo que ahora ya casi no se liga si no es por internet. Y con el confinamiento mucho más, claro.

Vuestras canciones tendían a ser autoproducidas, así que en este caso hay un cambio de registro, ¿cómo os sentará si alguien piensa que esta es vuestra canción mejor producida?

El gusto es por definición personal y subjetivo; nos alegrará mucho si la canción gusta, porque hemos querido alejarnos de nuestra marca como grupo y siempre está bien experimentar cosas nuevas. Miqui ha hecho un gran trabajo y a nosotras el resultado nos encanta. Queremos poner ‘Calor’ a toda pastilla y restregarnos con muchas personas en cuanto la seguridad y la salud pública lo permita.

Miqui Brightside: «Ha quedado en un punto perfecto de sutil y desmadrado»

¿Qué te gustaba o conocías de Monterrosa antes de este proyecto conjunto?

Personalmente nos conocíamos de antes y he de decir que ya se había comentado en algún momento la idea de hacer algo conjunto, más dirigido a un remix, aun así. Además tocamos en Valencia un día que abrí yo y Rocío me pidió que metiera tralla aún siendo la una de la tarde, yo encantado evidentemente. La conexión siempre fue buena, y ¡ahora, más!

La producción tiene su parte instrumental como gancho, su drop y su pequeña parte de subidón, ¿para ti el resultado es sutil y lleva tu marca o querías hacer algo más desmadrado y gamberro?

Yo personalmente llevaba un tiempo con la idea de hacer un tema cuyo bajo fuera la parte principal de la canción, pero esto siempre necesita que se acompañe de unos buenos vocales. Un buen ejemplo es Channel Tres. En España no tenía muy claro cómo podía ejecutarlo pero creo que con las voces de Monterrosa ha quedado en un punto perfecto de sutil y algo desmadrado. Tengo muchas ganas de escucharlo en directo y confío en que sea pronto, toco madera.

También es un cambio de registro para ti, ¿crees que te picará el gusanillo y harás más producciones pop, en castellano, revientapistas… o lo ves como una excepción entre lo que estás haciendo últimamente?

Quiero ver un poco cómo evoluciona. Sí que es cierto que tengo en mente abrirme un poco en cuanto a producciones para más artistas se refiere, ya que me da miedo no conseguir adaptarme a otros artistas. Pero tengo claro que los temas que siga haciendo 100% para mí serán con ese estilo del cuál creo que aún me queda bastante por explotar.



