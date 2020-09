Fallece a los 77 años Toots Hibbert de Toots & the Maytals, autores del hit que dio nombre al reggae

Toots Hibbert, cantante y líder de la banda de reggae Toots & the Maytals, ha fallecido a los 77 años de edad en Kingston, Jamaica. La causa de la muerte no ha sido desvelada.

Toots & the Maytals es considerada una de las bandas más importantes en la popularización global de la música reggae. De hecho, se piensa que la palabra «reggae» fue utilizada por primera vez en una canción de Toots & the Maytals, ‘Do the Reggay’, aludiendo «reggae» a una persona «desaliñada y que no se cuida». Esta grabación ve la luz en el año 1968, si bien la banda se forma unos años antes, en 1962, con Toots Hibbert, Nathaniel “Jerry” Mathiasin y Henry “Raleigh” Gordon en el line-up, y publica su primer disco, ,’The Sensational Maytals’, en 1965, conteniendo este uno de los primeros éxitos de la banda, ‘Bam Bam’. Éxitos posteriores de Toots & the Maytals como ‘Sweet and Dandy’, de 1969, y ‘Pomps & Pride’, de 1972, allanan el terreno para la popularización de la banda en Estados Unidos con la película ‘The Harder They Come’, que incluye en su banda sonora las canciones ‘Sweet and Dandy’ y ‘Pressure Drop’. Esta última es a día de hoy la canción más escuchada de Toots & the Maytals en las plataformas de streaming.

Más adelante, el lanzamiento del álbum ‘Funky Kingston’, de 1972, a través de Island Records impulsa la popularidad de la banda en Reino Unido y su posterior reedición americana termina de consolidar a la formación en Estados Unidos, llegando esta a girar con los Eagles, los Who o Linda Ronstadt. Pero antes, Hibbert compone una de sus canciones más conocidas, ’54-46 Was My Number’, después de pasar 18 meses en prisión por posesión de marihuana, si bien él defiende que es condenado sin pruebas por «autoridades corruptas».

Hibbert, que en 2004 ganó un Grammy por su álbum ‘True Love’, editado en solitario, volvía a la actualidad musical el pasado mes de agosto, con un nuevo álbum de Toots & the Maytals llamado ‘Got to Be Tough’.