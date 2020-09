Alexanderplatz nos lleva a «la Atenas del Segura» en ‘Murcia Delenda Est’

Alexanderplatz es la banda dirigida por Alejandro Martínez, conocido por todo aficionado al mejor pop en castellano por los tres discazos que nos dejaron Klaus&Kinski antes de separarse, probablemente para siempre. Se nos presentó con un EP llamado ‘Contrarreforma’ (2017) en el que destacaba la pista ‘Podrías haberte quedado quieto’, y después se publicó el álbum ‘Muera usted mañana’ (2018), conteniendo temas como ‘Odio el siglo XX (bueno, y el XXI también)’. Foto: José Carlos Nievas.

Su segundo álbum recibirá el nombre de ‘Parques nacionales españoles’, pero antes, este mismo fin de semana ha salido un EP de cuatro canciones de las cuales solo el primer tema, el llamado ‘Murcia Delenda Est’, estará en el disco largo. Esta canción que os presentábamos en «Ready for the Weekend» no escoge entre el lado clásico y el lado sintético de su autor: con unos acordes que podrían haber pertenecido a Harry Nilsson y un beat más kraut, la canción es una despedida de este mundo, al tiempo que una fantasía, un «sueño» con un mundo ideal y mejor: «No sé si otro planeta, o si era una ciudad, pero me quería quedar».

En sintonía con este texto, el vídeo que estrenamos hoy en JENESAISPOP y que justifica el nombre en latín de la composición. El vídeo es una idea del propio Alejandro, filmada por José Carlos Nievas, autor también de la campechana foto que ilustra este artículo y que nos recuerda que Alexanderplatz es una banda y no un proyecto unipersonal. Mientras suena el tema, un filósofo y sus pupilos hablan sobre un mundo ideal en contraste con los problemas de la cotidianidad. La trama está convenientemente subtitulada. Esta es la descripción que nos facilita su sello Jabalina:

«En el vídeo de «Murcia Delenda Est» un Sócrates murciano impone su magisterio acerca de la belleza, la verdad y el bien, apelando a la esfera de las ideas sublimes. Pero un atribulado discípulo le expresa su frustración por la dificultad que la realidad le impone para vivir acorde a tan alto ideal. Finalmente la realidad se personará para poner orden y que se dejen de tonterías.

Murcia actual y clásica, presente y pasado, realidad y anhelo, materia e idea, carne y espíritu, vigilia y sueño, vida y muerte dialogan en una suerte de Academia de la Atenas del Segura. La música, que remite a esa ciudad ideal que no se sabe muy bien en qué esfera de las cosas o el espacio-tiempo está, se titula como la proclama de Catón que recuerda a los senadores que hay que destruir Murcia, que no seamos tan cortoplacistas y que pensemos en el después, hombre…»

El EP de cuatro canciones se completa con las mencionadas caras B: ‘Clavo ardiente’ es la más clásica y pop, ‘Me he equivocado en todo’ se zambulle en los años 80 más dream pop, explotando ese sonido melancólico tan habitual en las composiciones de Martínez. Para finalizar, ‘Marchando hacia el pasado con confianza’ es la clásica «canción final» de sus discos, de largos y tranquilos desarrollos instrumentales y contemplativos.