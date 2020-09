Everything Everything / RE-ANIMATOR

Everything Everything llegan a su quinto álbum convertidos en uno de los grupos de art-pop favoritos del público británico, posición que consolidaron sobre todo con el tercero. Era ‘Get to Heaven‘ un álbum con canciones con tanto garbo como ‘Regret’ o ‘Distant Past’, y en el que se atrevían a tratar temas tan variados y espinosos como la incorporación de unas adolescentes británicas al Estado Islámico, el racismo policial y el daño que nos pueden hacer las nuevas tecnologías, entre muchísimas otras cosas.

‘RE-ANIMATOR’ es un disco mucho menos abrumador que aquel, un poco más llano en sus mensajes, sin que por ello Jonathan Higgs haya renunciado a ofrecer su peculiar visión del mundo. Encontramos en él temas sobre el cambio climático, como uno de los singles principales, ‘Big Climb‘, en el que proclama «no tenemos miedo de que nos mate / tenemos miedo de que no lo hará»; sobre los trolls de internet, como ‘Lord of the Trapdoor’; y varios cortes dan vueltas alrededor del tema principal del álbum. ¿De qué se trata en este caso? Las teorías del estudioso de la Psicología Julian Jaynes, en concreto las relacionadas con la mente bicameral, la idea de que una parte de la mente parece hablarnos mientras la otra escucha y obedece. Un tema que nutre canciones como ‘In Birdsong’, ‘The Actor’ o ‘Lost Powers’, esta última, literalmente, sobre la sensación de «volverse loco».

Esta vez la aproximación es más sencilla, pues puedes comprender de qué hablan las letras sin adentrarte en las dos partes de la cabeza de Jonathan Higgs, y además son varias las canciones que nos hablan de manera liviana sobre el deseo de ser amado (‘Planets’) o estar estancado (‘Moonlight’). En la producción, Everything Everything han trabajado con John Congleton, muy conocido por su trabajo con gente como St Vincent o Angel Olsen, y el grupo no se ha decidido a desarrollar su labor en una dirección en concreto. En cuanto a dirección artística, lo más importante -y hay que decir que les ha salido bien- ha sido no dar demasiadas vueltas a las grabaciones para que no pierdan frescura. Por lo demás, hay un poco de todo.

De una parte, están las canciones que podríamos emparentar con Radiohead, los de ‘The Bends’, como ellos mismos han reconocido. Por un lado, el grupo cae en la mímesis, como sucede en algunos puntos de ‘It Was a Monstering’ o ‘Lost Powers’. Por otro, se agradece que alguien quiera recuperar aquel sonido en un mundo en el que tantos artistas viven de copiar otras cosas, siempre las mismas. Además, Everything Everything ya han demostrado otras veces que lo suyo es la versatilidad: los sintetizadores de corte cósmico de ‘Planets’ funcionan igual de bien que los rudimentarios de ‘Arch Enemy’, una canción que podría haber producido La Roux. En su ansia de variedad, hasta es una pena que no terminen de desarrollar la vena hip hop que les emparenta con TV On the Radio desde hace rato, porque ‘Big Climb’ se presta a ello. Y nadie quiere oír rapear por aquí a Post Malone, ¿pero quizá sí en algún momento recitar a Tricky?

‘RE-ANIMATOR’ no es por tanto un álbum fundamental en la carrera de Everything Everything, aunque sí un disco sobre el que volver dados sus numerosos atractivos. Un buen disco en el que grabaciones hermosas como ‘It Was a Monstering’, ‘In Birdsong’ o ‘The Actor’ se alternan con canciones tan inmediatas como ‘Big Climb’. El grupo ha tenido la rareza de dejar el single principal como pista final y en este caso es todo un acierto. Con todas las dificultades que ‘Violent Sun’ pueda presentar para encajar en el disco, es un tema bailable y melancólico, que deja con ganas de más, que evita otro final de álbum intensito y sobre todas las muchas cosas que hay sobre la faz, una buena canción que invita a disfrutar de la vida antes del fin del mundo.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Violent Sun’, ‘Big Climb’, ‘Planets’, ‘Arch Enemy’

Te gustará si te gusta: Radiohead, TV On the Radio, Wild Beasts

Youtube: vídeo de ‘Violent Sun’