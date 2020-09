La historia tras ‘I Am Woman’, el himno feminista de Helen Reddy

Helen Reddy, autora de ‘I Am Woman’, éxito pop que se convirtió en un himno feminista durante la segunda ola , ha muerto a los 79 años, ha confirmado su familia en Facebook. «Ella fue una maravillosa madre y abuela y una mujer formidable», expresa el comunicado. «Nuestros corazones están rotos pero nos reconforta el conocimiento de que su voz vivirá para siempre».

Aunque en España no nos suene tanto, ‘I Am Woman’ fue un considerable éxito en Estados Unidos, donde alcanzó el número 1 de la lista de singles en el año 1972. Eso sí, le costó meses: la canción salió en mayo, pero no fue hasta diciembre cuando alcanzó dicha posición, llegando incluso a abandonar la clasificación en cierto punto para después volver a entrar. La canción fue publicada originalmente un año antes, dentro del debut de la cantante australiana nacionalizada estadounidense, ‘I Don’t Know How to Love Him’, pero pasó desapercibida hasta que fue seleccionada para aparecer en la película de 1972 ‘Stand Up and Be Counted’. Anticipando el éxito de la película, Capitol pidió a Helen que grabara una versión nueva -más larga, la original apenas duraba 2 minutos- de ‘I Am Woman’ para lanzarla como single, pero fue la primera la que terminó apareciendo en la cinta.

Lanzada en plena contracultura, Reddy fue reclamada por el movimiento feminista, mientras a pie de calle empoderó a millones de mujeres que la escuchaban en la radio o en la televisión. De hecho, la cantante escribió la letra de ‘I Am Woman’ motivada por la ausencia de canciones de éxito en listas que hablaran de lo que «realmente es ser mujer». «Pensaba en todas las mujeres fuertes de mi familia que habían pasado por la Gran Depresión y las guerras mundiales y que habían sido maltratadas por sus maridos», declaró. «Pero no había música que reflejara eso. Las únicas canciones que había eran ‘I Feel Pretty’ o esa horrible canción ‘Born a Woman’ de Sandy Posey, que dice: «si naces mujer naces para ser pisoteada y engañada y para que te traten como basura». No son canciones que tengan letras que empoderen. Yo nunca me había visto a mí misma como compositora, pero entonces sentí que tenía que escribir yo una».

‘I Am Woman’, que tituló el tercer disco de Helen Reddy, fue el primer número 1 logrado por una artista australiana en Estados Unidos y la primera escrita por una australiana en ganar un Grammy. Es conocido el discurso de agradecimiento que Reddy preparó para la ocasión, en el que dio gracias a Dios porque «ella lo hace todo posible»… 45 años antes de que Ariana Grande lanzara ‘God is a Woman’. Después de ‘I Am Woman’ vinieron más éxitos para Reddy como ‘Delta Down’ o ‘Angie Baby’, pero la relevancia de la artista menguó en los 80 y 90 hasta que anunció su retiro en el año 2002.