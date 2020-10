Carla Bruni vuelve este viernes 9 de octubre con un disco, esta vez homónimo, que ha sido presentado por dos singles de los que os hablamos hace unas semanas, ‘Un grand amour’ y ‘Quelque Chose’. La mejor forma de promocionar un disco de estas características siempre es en televisión y la mejor idea para venderlo en España ha sido venderlo en ‘El Hormiguero’, el programa de Pablo Motos que emiten en Antena 3 a la vez que ‘El Intermedio’, del mismo grupo de comunicación, por otro lado.

Carla Bruni fue aún presentada por este como “ex modelo, cantautora y actriz” y sorprendentemente fue bastante parca hablando de su nuevo álbum. Incluso cuando le preguntaron. No dijo más sobre por qué era un disco homónimo que una broma (no tenía un título mejor), y cuando le pidieron que interpretara algo a la guitarra de su nuevo trabajo, curiosamente decidió sorprender a la audiencia realizando una versión de ‘Porque te vas’ de Jeanette, que no será más que un bonus track del mismo en la edición física… y tampoco es que se informara de ello. Leyó la letra en castellano en algún lado, pero logró que se te olvidara toda la aversión que puedas sentir por este espacio durante ese minuto mágico. Lo cierto es que ya lo tenía ensayado: en mayo había compartido en redes un vídeo de esta misma versión.

Aunque rodeada de guitarras, un poster de Charlie Hebdo y una montaña de libros -no tantos discos, curiosamente-, Carla Bruni decidió dirigirse a un público generalista, consciente de la audiencia del programa. Así, habló de su fascinante comida favorita (los espaguetis) y fue generosa en anécdotas sobre su posición de ex primera dama en Francia.

Bromeó sobre lo desastrosa que habría sido como ministra de finanzas, habló sobre cuánto tuvo que fingir en su posición política, como cualquier otra persona pública («mi marido me protegía mucho», llegó a confesar) y reveló que no echa de menos esta posición. «No me decepcionó, me enriqueció mucho, fue intenso, interesante, pero no necesito empezar esta experiencia de nuevo. Mi marido no volverá (a la política)».

También recurrió al humor al hablar de sus largos años de terapia, tras dejar claro Pablo Motos que él nunca se había sometido a tratamiento. Bruni, tras reconocer que «no es depresiva pero sí ansiosa», recomendó a la gente «tomar una cerveza porque funciona más que el psicoanálisis», aunque puntualizó como algo positivo que «la humanidad nunca ha prestado tanta atención al alma» como en este momento histórico. Los vídeos pueden verse en la web de Antena 3. Os dejamos con la secuencia del largo que sale este viernes:

1.-Quelque chose

2.-Un secret

3.-Rien que l’extase

4.-Un grand amour

5.-Le petit guépard

6.-Your Lady

7.-Partir dans la nuit

8.-Les séparés

9.-Comme si c’était hier

10.-La chambre vide

11.-Un ange

12.-Voglio l’amore feat. Valeria Bruni-Tedeschi

13.-Le garçon triste

**Bonus Exclusive Track For Physical Copies: Porque te vas