Deftones y IDLES cuentan con España entre sus mejores aliados; Ginebras, top 50

Deftones firma la entrada más fuerte de la semana en la lista de álbumes con ‘Ohms’, su nuevo disco. ‘Ohms’, el noveno álbum de estudio de la querida banda de metal alternativo de Sacramento, autora de ‘My Own Summer (Shove It)’, ha entrado en los top 5 tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, sus dos mercados principales, mientras en España lo hace en el top 14, a las puertas de entrar en un top 10 que sigue liderado por Ozuna y en el que resisten como campeones los discos de Bad Bunny, Harry Styles o Aitana, entre otros. El debut de ‘Ohms’ en España es uno de sus mejores datos logrados en la Europa continental, siendo Suiza (número 5) y Alemania (número 8) donde mejor ha funcionado, seguidos de Finlandia (10) y Bélgica (11). En comparación con España, en Países Bajos el disco ha entrado en el número 20, en Francia en el número 23 y en Italia en el número 40.

Otro lanzamiento de rock destacado de esta última semana ha sido ‘Ultra Mono‘ de IDLES, el cual, como se esperaba, ha entrado directo en el número 1 de ventas de Reino Unido. En España, el disco entra en el número 22 de la lista de álbumes, un dato estupendo teniendo en cuenta que el trabajo anterior de la banda, ‘Joy as an Act of Resistance’, ni se asomó por dicha lista (ni que decir que el debut, mucho menos conocido, tampoco). ‘Ultra Mono’ además ha entrado en el número 3 de Irlanda, el número 7 de Australia y el número 8 de Bélgica y ha obtenido buenas posiciones en Alemania (número 14), Nueva Zelanda (número 15) o Países Bajos (número 18). Un exitazo para IDLES que habrá que ver cómo el grupo sostiene a lo largo de este extraño año sin conciertos, pues los directos de la banda son una de sus mayores bazas.

La última entrada de la semana dentro del top 10 es para la reedición de ‘Sign O’ the Times’ de Prince, que entra en el número 16. Curiosamente, según la Wikipedia anglosajona no consta que el álbum entrara en la lista española en su año de publicación, 1987, de modo que esta sería la primera vez que ‘Sign O’ the Times’ -el disco que sucedió a ‘Purple Rain’ y que vendió mucho menos- aparece en Promusicae.

En cuanto al resto de entradas hay que mencionar un puñado procedentes de España: Israel Fernández y Diego Del Morao entran en el número 21 con ‘Amor universal’, las divertidas Ginebras lo hacen en el 50 con ‘Ya dormiré cuando me muera‘ y el rapero malagueño Easy-S coloca ‘Countach’ en el 93. Y el resto de entradas internacionales están conformadas por ‘Nectar‘ del youtuber-convertido-en-popstar Joji, que entra en el número 25 (en Estados Unidos es top 3 nada menos, ayudado por su elevado perfil en internet y por tanto en las plataformas de streaming); Machine Gun Kelly, que coloca ‘Tickets to My Downfall’ en el 42; Diana Krall, cuyo ‘This Dream of You’ debuta en el 61; los Rolling Stones, que colocan ‘Steel Wheels Live’ en el 78, y el holandés Ayreon, que debuta con ‘Transitus’ en el 95.