AC/DC vuelven 6 años después con su formación original para «bailar toda la noche»

AC/DC han anunciado que su nuevo disco ‘POWER UP’ sale el 13 de noviembre. Es el decimosexto álbum de estudio internacional de la banda de hard rock australiana y el decimoséptimo publicado en Australia y también es el tercero consecutivo producido por Brendan O’Brien, quien ya se encargó de ‘Rock or Bust’ en 2014 y de ‘Black Ice’ en 2008.

Se da la circunstancia que ‘POWER UP’ es también el primer disco de AC/DC que reúne a su formación clásica después de que sus integrantes abandonaran la banda una vez terminada la gira de ‘Rock or Bust’. La formación incluye al vocalista Brian Johnson, quien la abandonara en 2017 para ser reemplazado por Axl Rose de Guns ‘N Roses; al guitarrista Angus Young, al batería Phil Rudd y al bajista Cliff Williams. Malcolm Young, otro de los integrantes originales de AC/DC, falleció en 2007, llegando a aparecer en los créditos de ‘Rock or Bust’ pero no en la gira debido a sus problemas de salud.

El nuevo disco de AC/DC saldrá en varios formatos, entre ellos una caja con texto luminescente, y contendrá un total de 12 pistas. La primera que puede escucharse desde ya mismo es ‘Shot in the Dark’, ni más ni menos que una canción enérgica sobre divertirse en una noche de fiesta: «tienes una larga noche delante de ti, una larga noche que no para de bombear, y estás en el lugar adecuado», canta Johnson antes de sentenciar que «tu misión es bailar toda la noche».

Os dejamos con el tracklist de ‘POWER UP’ y el single en cuestión:

‘POWER UP’:

01 Realize

02 Rejection

03 Shot In The Dark

04 Through The Mists Of Time

05 Kick You When You’re Down

06 Witch’s Spell

07 Demon Fire

08 Wild Reputation

09 No Man’s Land

10 Systems Down

11 Money Shot

12 Code Red