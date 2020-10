Ya es Navidad para Meghan Trainor y para Dolly Parton

Meghan Trainor no está loca: los discos navideños llevan sonando unos días a pesar de que estemos a 20º y 25º en varias ciudades del mundo occidental, de Madrid a Nueva York. Hace unos días Dolly Parton compartía un álbum completo -en serio, al completo- llamado ‘A Holly Dolly Christmas’, en el que podemos escuchar colaboraciones de gente como Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Willie Nelson, el presentador Jimmy Fallon y el rey de las ventas navideñas Michael Bublé. Y lo peor es que el álbum salía el pasado viernes y ya está en el top 30 de las midweeks británicas: es decir, hay gente que no ha podido esperar para comprar el largo navideño de Dolly Parton.

Animada por ello y también dispuesta a no perderse ni una venta potencial de Black Friday, Meghan Trainor anuncia hoy un nuevo álbum navideño llamado ‘A Very Trainor Christmas’. Un disco que puede superar el alcance de su predecesor ‘Treat Myself‘ si los astros sonríen a este lanzamiento como antes a artistas que han tenido su disco navideño de éxito, como los mismísmos She & Him.

El álbum nuevo de Meghan Trainor sale el 30 de octubre e incluirá clásicos navideños junto a 5 composiciones de su puño y letra. Hoy se dan a conocer un par de pistas, una de cada vertiente: ‘My Kind of Present’, con su subida de tono al final, es una canción que ha escrito junto a sus hermanos Justin y Ryan Trainor; mientras la adaptación es de un tema pop, en concreto ‘Last Christmas’ de Wham!, manteniendo su inspiración sintética.