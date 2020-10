Sylvan Esso / Free Love

Cuando poco después del cambio de siglo empezaron a proliferar proyectos como Lali Puna, The Notwist o Dntel, uno se sumergía en aquellos discos con sus auriculares cada noche, casi a modo de ritual, y aquello parecía que iba a ser el sonido del pop del siglo XXI. 20 años después, el mundo ha cambiado tanto que es una rareza reivindicar o mencionar siquiera a aquellos artistas. El dúo Sylvan Esso, que ha asegurado en Mondosonoro que se toma la comparación como un halago, pues específicamente Dntel es uno de sus artistas de cabecera, llega a su tercer álbum mejorando su fórmula.

Tienen difícil igualar el impacto que alcanzó el tema ‘Coffee’ de su debut o repetir la nominación al Grammy de Electrónica que conseguía su segundo disco ‘What Now’, donde se incluía otro de sus pequeños éxitos, ‘Die Young‘. Pero su conjunto suena cada vez más sofisticado.

‘Free Love’ se compone de 10 canciones que se preguntan por nuestro devenir: si su segundo álbum se llamaba ‘What Now’, ahora han decidido abrir el tercero preguntándose ‘What If’. Y no se refieren tanto al amor como a la vida, en concreto a la «destrucción del mundo y de las cosas que amamos». ‘Ring’ habla de la enfermedad de tinnitus y de miedo a la muerte, el single ‘Ferris Wheel’ sobre descubrir en tu adolescencia el poder de tu sexualidad y utilizarlo, y ‘Runaway’, con todo lo bailable que puede resultar, se inspira en las matanzas en un festival de Las Vegas y tras el concierto de Ariana Grande de Mánchester. La cantante Amelia Meath y el productor Nick Sanborn están casados, pero no les gusta mucho hablar de eso, lo cual no impide que Amelia hable a partir de la letra de ‘Frequency’, sobre una chica que se enamora de una locutora de radio que no conoce, sobre su bisexualidad.

Lo suficientemente bien relacionados como para que Moses Sumney les dirija un vídeo y les echen un cable en la promoción de este álbum artistas tan dispares como tune-Yards y Jeff Tweedy de Wilco (el dúo también ha colaborado este año con Real Estate, por ejemplo), Sylvan Esso prefieren trabajar casi totalmente solos cuando se trata de grabar los álbumes. Así, ellos componen y producen con la única ayuda esporádica de algún corista, batería o guitarrista en algún tema suelto. Probablemente una manera de reforzar la cercanía de unas canciones que suenan susurrantes aunque llenas de detalle: de esas voces corales que emergen a lo Go! Team en un momentito de ‘Rooftop Dancing’ a la flauta del último segundo de ‘Ferris Wheel’.

Al margen de los muchos singles con que han promocionado el álbum, como estos dos últimos temas mencionados o ‘Frequency’, ‘Free Love’ ofrece producciones tan loables como ‘Runaway’, más cercana al synth-pop de Goldfrapp y Hot Chip; ‘Train’ y su ritmo a punto de desbocarse; ‘Ring’, que pasa de una estrofa acelerada, casi hablada, a un estribillo más melódico; o ‘Numb’, que empieza como una bossa para después alzar el vuelo en un viaje que resulta excitante. ¿Son The Postal Service? ¿Y de repente Purity Ring? No, son Sylvan Esso.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Numb’, ‘Frequency’, ‘Runaway’, ‘Ferris Wheel’

Te gustará si te gustan: Psapp, Lali Puna, The Postal Service

Youtube: ‘Numb’