Desde la primera escucha ‘In Spain We Call It Soledad‘ se ha transformado en una de las canciones del año. Antes, vinieron otras pistas como ‘Too Many Drugs’, ganadora de una de las ediciones del JNSP Song Contest, el concurso cazatalentos de nuestros foros. Con apenas 4 canciones en el mercado, se hacía urgente mantener una breve charla con Rigoberta Bandini, el proyecto de la barcelonesa Paula Ribó, que también ha trabajado como actriz de doblaje y es escritora. De dónde viene su toque folclórico o cuáles son sus siguientes pasos son algunas de las cuestiones que tratamos con ella.

Tus canciones están teniendo muy buena acogida, tienes un montón de streamings sin el apoyo de ni una sola de las playlists de moda en Spotify. Por favor, ¡dinos que al menos 2020 ha sido bueno para alguien! ¿Cómo lo estás viviendo?

Sí, ¡para mí está siendo un año muy bonito! Peculiar, pero muy bonito. He tenido un hijo y, de alguna manera, también he parido a Rigoberta Bandini. Es cierto que siento que la energía colectiva está por los suelos y me hace feliz que mi música esté llegando a tanta gente porque, si a través de ella puedo conseguir que estén un poco más contentos, pues al final de eso se trata.

En tus canciones hay una mezcla de electrónica y folclore, esto último se ve en el tipo de palabras y campos semánticos que introduces, como «amargura» o «muy poco espíritu», que es una cosa que dicen mucho nuestros padres y abuelos. ¿Lo podemos considerar parte de tu idiosincrasia? ¿Te parece indicativo de lo que está por venir?

Ya, es que creo que igual tengo un alma un poco viejuna (risas). No sé, me gusta expresar las cosas de la manera más natural posible y me vienen esas palabras a la cabeza. Creo que es bastante interesante apoyarse en la cotidianidad para generar mensajes universales. Supongo que sí que formará parte de mi identidad siempre, pero tampoco lo hago de manera consciente. Me gusta que cada canción tenga su propio ecosistema léxico y musical según la emoción que quiera expresar con cada una.

Una de mis canciones favoritas es ‘Fiesta’, ¿qué nos puedes contar sobre esta canción? Desde el modo en que surgió, hasta el cuándo, pasando por si el synth-pop o el italo ha sido para ti un estilo de cabecera.

Pues recuerdo perfectamente el momento en que la compuse. La compuse el 2 de abril, lo acabo de chequear en las notas de voz del móvil. Estábamos confinados y habíamos estado viendo la tele en el salón y estaba inquieta, lo típico que ya no sabes qué hacer. De repente me encerré en el estudio un rato con el piano. Hacía muchos meses que no componía y salió como si nada. Fue como si alguien me dijera «ahora ve, compón esta canción y vuelve al comedor» porque ¡es que fue muy rápido! En una hora o así abrí la puerta del comedor y se la canté a Esteban, mi pareja. Le encantó y se puso a trabajar en la base. Nuestro referente era Franco Battiato, que para mí es Dios. Lo recuerdo todo en un marco espacio-tiempo rarísimo: sin poder salir de casa, yo embarazada de 7 meses… No sé, sentí como que se paró el tiempo para hacer este tema. En una semana estaba listo y ya lo subí.

¿Qué significa para ti ‘In Spain We Call It Soledad’ desde el punto de vista artístico? ¿Está siendo un punto de inflexión o es una canción más? ¿Crees que será una canción emblemática para ti, tu himno… o lo es otro tema por llegar?

Pues no lo sé. Al final eso lo decide el público. «In Spain» fue una de las primeras canciones que compuse como Rigoberta Bandini y le tengo un cariño especial. Sí que he notado un punto de inflexión desde que la lancé. Las otras canciones ya estaban funcionando, pero con esta he notado una subida de escuchas importante y muchos más mensajes de gente que no conozco. Me hace muy feliz que haya calado tan bien porque la siento muy fiel a mí misma, pero es curioso porque yo aún siento más himno ‘Too Many Drugs’. Igual es porque es la primera que saqué y me emociona de una manera especial.



¿Realmente nadie pensó en presentar la canción a Mónica Naranjo, ahora que todo está tan accesible en las redes sociales? ¿Imaginas un remix de esos que se hacen ahora, con ella?

¡Pues la verdad es que no! (risas) Es que a ver… eso salió en el estudio como una idea que decidimos dejar, pero no estaba planificado. Y la verdad es que no me imaginaba que le llegaría a Mónica Naranjo tan pronto. Pero oye quién sabe…¿igual en un tiempo un remix cantando con ella? ¡¡Me muero!!

La canción está co-producida por Stefano Macarrone de Mendetz, ¿pero qué nos puedes contar sobre otros productores con los que has trabajado? ¿Esteban Navarro y Santos & Fluren estarán en las canciones nuevas?

¡Todos ellos son un pilar importantísimo porque sin ellos no habría podido levantar estas canciones! Fluren me ayudó mucho a encontrar mi identidad musical con ‘Too Many Drugs’, Esteban Navarro está conmigo en el proceso de pre-producción de todos los temas, es mi mano derecha. Me ayuda en la estructura, a enriquecer melódicamente las transiciones, a la coherencia del tema, etcétera. ¡Y Stefano Macarrone es un crack! Propone cosas bastante visionarias como esos dibujos rítmicos del estribillo de ‘In Spain We Call It Soledad’ que al principio me costaron muchísimo de ver, pero ahora no me imagino el tema sin ellos.

¿Qué será lo siguiente que sabremos de Rigoberta Bandini? ¿Eres de EP/mini LP o más bien de canción suelta? Si es esto último, ¿será de la facción balada tipo ‘Que Cristo baje’ o algo bailable?

Pues ahora mismo hay dos singles en camino. Uno es un cover de Beethoven y el otro es un tema mío. Creo que en las dos canciones podréis mover un poco el esqueleto, pero el cover será más bailable. ¡Tengo muchísimas ganas de que salgan!

En JNSP tu canción ‘Too Many Drugs’ ganó un concurso que tenemos en los foros para descubrir canciones noveles, el JNSP Song Contest. ¿En algún momento te llegó la información o ni idea de lo que hablamos?

Ostras, ¡no me enteré! ¡Pues qué ilusión! ¡Muchas gracias!