María Isabel denuncia a la SGAE lo de «antes facha que chavista», Los Meconios responden

María Isabel es noticia después de denunciar públicamente el uso de su canción ‘Antes muerta que sencilla’ en una parodia de inclinación derechista. La parodia en cuestión se compone de una versión de dicha canción titulada ‘Antes facha que chavista’ en la que se expresan frases como «nos llaman fachas, como un insulto, y yo lo llevo a mucha honra, con orgullo» o «antes facha que chavista, que socialista, que marxista, que femiloca».

En Twitter, María Isabel ha dicho: «Tengo que deciros que estoy sorprendida por el uso de mi canción ‘Antes muerta que sencilla’ en una parodia musical ‘Antes facha que chavista’ que han realizado Los Meconios, InfoVlogger y Liuisvaya sin mi autorización. No sabía nada y por supuesto yo no tengo nada que ver con este asunto. Los que me conocéis, sabéis que respeto la libertad de expresión, por supuesto, pero no comparto el mensaje político con el que se ha instrumentalizado mi canción».

Además, la cantante informa que ha recurrido a la SGAE para posiblemente denunciar la parodia: «He comunicado a la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) este hecho para que estudien el caso y tomen las medidas legales contra la difusión de este vídeo sin mi autorización».

En Instagram, Los Meconios han respondido al mensaje de María Isabel: «Resulta que María Isabel ha emprendido acciones legales contra nuestra canción «Antes Facha que Chavista» (parodia de «Antes Muerta que Sencilla»). En el comunicado dice respetar la libertad de expresión, sin embargo, tengo serias dudas de si hubiese hecho lo mismo en el caso de que la canción se hubiese titulado «Antes Rojo que Fachita». Traducido al cristiano: «Respeto la libertad de expresión pero no la tuya».

La parodia de ‘Antes muerta que sencilla’ se ha viralizado estos días en la red y sus autores quieren con ella denunciar la «corrección política» y el «uso inadecuado de la palabra «facha»». Por su parte, María Isabel ha publicado este verano ‘Esa carita’, un single con Juan Magán que suma a día de hoy cerca de 10 millones de streamings entre varias plataformas.